Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару безпілотниками по Рязанській нафтопереробній компанії та Ново-Рязанській ТЕЦ, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

СБУ та ССО атакували НПЗ та ТЕЦ у Рязані − подробиці

За даними джерела, Рязанський НПЗ − один із найбільших у Росії, його потужність переробки становить 17 млн тонн нафти на рік. Внаслідок атаки зайнялися щонайменше три резервуари з паливом та цех гідроочистки дизельного палива і авіаційного гасу.

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Місцеві жителі повідомляють про понад 50 вибухів.

“СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві “дронові санкції” проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі”, − заявило джерело в СБУ.

Брянськ: атака дронів на завод мікроелектроніки − що потрібно знати

За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 24 січня 2025 року безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали удару по заводу мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську.

Це одне з головних підприємств мікроелектронної промисловості Росії, яке виробляє компоненти для різних видів озброєння, зокрема такі:

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ракетних комплексів “Тополь-М” та “Булава”;

зенітних ракетних систем С-300 та С-400;

бортової електроніки бойових літаків.

Удар було завдано безпілотниками Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Збройних сил України.

Результати ураження уточнюються.

“Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України”, − заявив Генеральний штаб ЗСУ.

Дрони масовано налетіли на Росію − подробиці

Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.

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Під час нальоту безпілотників на Рязань була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ і Рязанський нафтопереробний завод. Відбулося займання. Цей НПЗ виробляє пальне для військової техніки, авіаційний гас, дизельне пальне, а також інші нафтопродукти, що використовуються ворожою армією.

Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова тимчасово не приймали та не відправляли рейси.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 121 безпілотника над територією Росії.