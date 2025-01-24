Італійський банк UniCredit, один з останніх західних банків, що продовжують працювати в Росії, призупинив вихідні грошові перекази в євро для фізичних осіб, пише The Moscow Times.

UniCredit скорочує бізнес в Росії − подробиці

Обмеження пов’язані з рішенням банку-кореспондента. При цьому UniCredit продовжує приймати вхідні перекази.

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З вересня виведення валюти за кордон для клієнтів призупинив також Raiffeisen Bank, найбільший із західних банків, що залишилися в Росії.

Обидва банки влітку 2024 року отримали припис від Європейського центрального банку (ЄЦБ) різко скоротити обсяги російського бізнесу. ЄЦБ вимагав зменшити грошові перекази для російських клієнтів втричі та настільки ж скоротити кредитування російських компаній.

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UniCredit прийшов на російський ринок у 2005 році і до кінця 2021 року увійшов до топ-20 банків Росії за розміром активів.

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Після вторгнення Росії в Україну банк оголосив про плани скоротити російський бізнес, але у 2023 році російська “дочка” принесла UniCredit рекордний прибуток − 890 млн євро.

У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів

Хоча загальний обсяг російського Фонду національного добробуту у 2024 році залишився практично незмінним (близько 117 млрд доларів), резерви ліквідної готівки та інвестицій суттєво скоротилися.

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Станом на 1 січня 2025 року вони зменшилися на 24% порівняно з початком 2024 року і склали 39 млрд доларів.

Це на 57% менше, ніж 8,9 трлн рублів (87 млрд доларів) на початку 2022 року, до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія змусила російські банки надавати пільгові кредити некредитоспроможним підприємствам російського ВПК, і це спровокувало зростання корпоративного боргу на 71%.

Читайте продовження у матеріалі Kyiv Post.

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