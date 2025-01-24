24 січня в Україні відзначають День Служби зовнішньої розвідки.

День Служби зовнішньої розвідки − привітання

До привітань доєдналися президент Служба безпеки України та Головком ЗСУ Олександр Сирський.

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СБУ побажала спецслужбовцям незламної сили духу, рішучості у кожному кроці та успішних результатів.

“Разом працюємо заради захисту України та спільної Перемоги над ворогом!” − наголосила Служба безпеки

Своєю чергою Сирський також привітав військовослужбовців та співробітників Служби зовнішньої розвідки України з професійним святом.

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“Завдяки вашій самовідданості і професіоналізму ми разом із вами зупиняємо загрози, що надходять ззовні, та протидіємо агресору, який намагається зламати волю й територіальну цілісність України”, − йдеться у привітанні.

Головком висловив вдячність розвідникам за стійкість, вірність присязі та незламність духу.

Зеленський привітав українців з Днем Соборності України
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Українці привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, а також Головком ЗСУ Олександр Сирський.

“Дякую за вашу відданість справі, яка наближає перемогу над ворогом та утверджує майбутнє України як сильної та незалежної держави”, − зазначив Сирський.

Він також побажав розвідникам міцного здоров’я, успіхів у роботі та професійного зростання.

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День Служби зовнішньої розвідки − що треба знати

День зовнішньої розвідки України − свято, що відзначається в Україні 24 січня.

День установлений 22 листопада 2018 року Президентом України Петром Порошенком ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.

Обрану дату святкування визначили з огляду на історичні події: саме 24 січня 1919 року, в період Директорії Української Народної Республіки, було створено перший загальнодержавний підрозділ зовнішньої розвідки. 

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