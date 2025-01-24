У 2024 році в Україні зафіксовано понад 65 тисяч випадків водіння у нетверезому стані. Це на 2% більше, ніж у 2023 році, і на 6% більше, ніж у 2021 році.

Про це повідмоляє Опендатабот.

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Де найбільше зафіксували нетверезих водіїв?

За даними Опендатабот, найбільше нетверезих водіїв зафіксовано на Дніпропетровщині (8745 протоколів), у Києві (8176 протоколів) та на Одещині (7073 протоколи). Найменше − на Черкащині (720), Тернопільщині (816) та Франківщині (880).

Інфографіка: Опендатабот

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Генеральна прокуратура України відкрила 1054 кримінальних провадження через водіння у нетверезому стані. Це на 11% більше, ніж у 2023 році. До суду дійшло 57% справ.

Скільки ДТП сталося через нетверезих водіїв?

У 2024 році через нетверезих водіїв сталося 1000 ДТП з загиблими та травмованими. В таких аваріях загинуло 110 людей, ще 1302 отримали травми. Кількість ДТП, скоєних нетверезими водіями, зросла майже на 19% у порівнянні з 2021 роком.

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Наразі кожна 25-та ДТП з постраждалими трапляється через водіння у стані сп’яніння.

Інфографіка: Опендатабот

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