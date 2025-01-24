Для потреб розмінування українських територій Коаліція спроможностей найближчим часом закупить обладнання на суму понад 30 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, про це йшлося на Десятій зустрічі робочої групи держав - учасниць коаліції.

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Коаліція допоможе Україні з розмінуванням: закупівля на 30 млн євро

Представник Міністерства оборони Литви Роландас Кішкіс координував зустріч, присвячену розмінуванню України.

Учасниками заходу були полковник Руслан Берегуля (начальник Головного управління протимінної діяльності), представники Державної спеціальної служби транспорту, командування Сил підтримки ЗСУ та країн-партнерів.

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Кішкіс прихав до України, щоб обговорити, розробити й погодити план розвитку спроможностей з розмінування на 2025 рік у межах коаліції.

Берегуля ознайомив партнерів із поточною ситуацією та проблемами, які постають під час розмінування українських територій, та поінформував про план розвитку спроможностей на 2025 рік.

Також він подякував учасникам коаліції за співпрацю та закликав долучатися до неї ті країни, які досі зволікають.

Полковник Берегуля повідомив, що у 2024 році Україна отримала техніку та допомогу в підготовці фахівців з розмінування.

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Він подякував Литві, Ісландії, Німеччині, Данії, Швеції та Фінляндії за фінансову підтримку у 2025 році.

Берегуля нагадав, що у 2024 році була опрацьована і погоджена дорожня карта розвитку спроможностей розмінування України до 2035 року.

Що відомо про коаліцію з розмінування

18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні.

Тоді 22 країни підписали протокол про наміри створення коаліції. Проєкт очолюють Литва та Ісландія.

Коаліція з розмінування дозволяє консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері.

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Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування, а також Австрію.