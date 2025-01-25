Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екскомандиру оперативно-тактичного угруповання «Харків» та бригадному генералу Юрію Галушкіну.

Його взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

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Про це повідомив адвокат генерала Михайло Величко.

Юрію Галушкіну обрали запобіжний захід

За словами адвоката Юрія Галушкіна, суд відмовив у всіх клопотаннях сторони захисту.

Як пише Суспільне, адвокат Михайло Величко попросив відвід прокурорів, не ухвалювати жодного запобіжного заходу та звільнити підзахисного з-під варти.

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За його словами, слідчі та прокурори не проводили нових слідчих дій, а використали матеріали з попереднього кримінального провадження проти Галушкіна.

Троє людей (двоє депутатів та військовий) готові були взяти генерала на поруки.

Частина засідання проходила у закритому режимі після задоволення відповідного клопотання прокурорів.

Захист екскомандира ОТУ «Харків» планує оскаржити рішення суду.

Рідні Галушкіна розповіли Суспільному, що на початку січня військовому вставляли в плече пластину. Вони твердять, що від дня затримання генерал не отримував медичної допомоги. Родичі кажуть, що Юрію Галушкіну треба робити перевʼязки та пити знеболювальні.

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Згодом повідомили, що суд зобов’язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу і лікування підозрюваного.

Бригадний генерал Галушкін зробив заяву

До цього бригадний генерал Юрій Галушкін заявив, що готовий воювати за Україну як рядовий солдат. Його заяву опублікував адвокат Михайло Величко.

Екскомандир ОТУ «Харків» Юрій Галушкін підкреслив, що українські командири «роблять усе можливе для перемоги».

«Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії», - пише бригадний генерал.

За його словами, по всій лінії фронту йдуть запеклі бої, є втрати.

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«Це відбувається не тому, що нашим воїнам бракує хоробрості або командирам - професіоналізму. Причина в тому, що ворог кидає на смерть маси своїх солдатів, не рахуючи втрат, аби посіяти зневіру серед українців», - йдеться у заяві.

У чому підозрюють екскомандира ОТУ «Харків» Юрія Галушкіна

20 січня генерала затримали у справі про неналежний захист Харківщини.

Наступного дня суд обрав запобіжний захід Юрію Галушкіну - тримання під вартою на 60 діб з правом на заставу у 5 мільйонів гривень. Згодом за генерала внесли цю суму.

Тоді ж ДБР заявило про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині. Екскомандувача ОТУ «Харків» знову затримали.

«Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків», - заявили в ДБР.