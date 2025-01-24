Прощальний вечір відбувся в Українському інституті Америки в Нью-Йорку 22 січня. У промові Президент СКУ особливо наголосив на непохитній відданості Кислиці інтересам України на міжнародній арені.

Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод, Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці Марта Фаріон та лідери й представники українських організацій у США висловили щиру вдячність Сергію Кислиці за служіння Україні з нагоди завершення 5-річного терміну дипломата на посаді Постійного представника України при ООН.

“Дипломат дипломатів – ерудований, красномовний, із разючим почуттям гумору та непохитною енергією, які ми всі спостерігали протягом його п’яти років служби Україні. Його шанують та люблять всі, хто мав честь із ним співпрацювати – дипломати, представники діаспори та інші”, – сказала Віцепрезидентка СКУ.

Водночас Сергій Кислиця подякував українсько-американській та кримськотатарській громадам за постійну підтримку та допомогу в спільній праці на користь України.

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“У моменти відчаю ваша рішучість та відданість дозволяла голосу України бути почутим у парламентах, медіа та на вулицях по всьому світу. Ваша відданість продемонструвала, що Україна – це не лише поле бою, а нація сильних і відважних людей, які заслуговують на свободу та світле майбутнє”, – сказав дипломат.

Окрему подяку Кислиця висловив ветеранам та волонтерам. “Кожен ваш вчинок, кожен прояв мужності на фронті та в громадах в окупації є тим, що тримає нашу націю разом”, – сказав він.

Дипломат зізнався, що були моменти, коли відчувалося ніби масштаби наших труднощів, як нації, просто непереборні.

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“Але навіть тоді я знаходив силу в нашій єдності. Саме ця єдність – між українцями вдома і за кордоном, між урядами й громадянським суспільством, між військовими й митцями, між партнерами й союзниками – і є тим, що допомогло Україні вистояти”, – сказав він.

Нагадаємо, Сергій Кислиця заступив на посаду Постійного представника України при ООН у 2020 році.