Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод, Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці Марта Фаріон та лідери й представники українських організацій у США висловили щиру вдячність Сергію Кислиці за служіння Україні з нагоди завершення 5-річного терміну дипломата на посаді Постійного представника України при ООН.

Прощальний вечір відбувся в Українському інституті Америки в Нью-Йорку 22 січня. У промові Президент СКУ особливо наголосив на непохитній відданості Кислиці інтересам України на міжнародній арені.

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До заходу долучились чимало послів та колег Кислиці, аби висловити вдячність, розповіла Фаріон.

“Дипломат дипломатів – ерудований, красномовний, із разючим почуттям гумору та непохитною енергією, які ми всі спостерігали протягом його п’яти років служби Україні. Його шанують та люблять всі, хто мав честь із ним співпрацювати – дипломати, представники діаспори та інші”, – сказала Віцепрезидентка СКУ.

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Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ

Водночас Сергій Кислиця подякував українсько-американській та кримськотатарській громадам за постійну підтримку та допомогу в спільній праці на користь України. 

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“У моменти відчаю ваша рішучість та відданість дозволяла голосу України бути почутим у парламентах, медіа та на вулицях по всьому світу. Ваша відданість продемонструвала, що Україна – це не лише поле бою, а нація сильних і відважних людей, які заслуговують на свободу та світле майбутнє”, – сказав дипломат. 

Окрему подяку Кислиця висловив ветеранам та волонтерам. “Кожен ваш вчинок, кожен прояв мужності на фронті та в громадах в окупації є тим, що тримає нашу націю разом”, – сказав він.

Дипломат зізнався, що були моменти, коли відчувалося ніби масштаби наших труднощів, як нації, просто непереборні. 

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“Але навіть тоді я знаходив силу в нашій єдності. Саме ця єдність – між українцями вдома і за кордоном, між урядами й громадянським суспільством, між військовими й митцями, між партнерами й союзниками – і є тим, що допомогло Україні вистояти”, – сказав він.

Нагадаємо, Сергій Кислиця заступив на посаду Постійного представника України при ООН у 2020 році. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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