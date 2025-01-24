Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод, Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці Марта Фаріон та лідери й представники українських організацій у США висловили щиру вдячність Сергію Кислиці за служіння Україні з нагоди завершення 5-річного терміну дипломата на посаді Постійного представника України при ООН.
Прощальний вечір відбувся в Українському інституті Америки в Нью-Йорку 22 січня. У промові Президент СКУ особливо наголосив на непохитній відданості Кислиці інтересам України на міжнародній арені.
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UWC President @PaulMGrod thanked Amb. @SergiyKyslytsya for 5 years of exceptional service as 🇺🇦 Permanent Representative to the @UN , highlighting his unwavering dedication to Ukraine's interests on the global stage 🌍🌏 pic.twitter.com/cvHQgvWsa5— Ukrainian World Congress 🇺🇦 (@UWCongress) January 23, 2025
До заходу долучились чимало послів та колег Кислиці, аби висловити вдячність, розповіла Фаріон.
“Дипломат дипломатів – ерудований, красномовний, із разючим почуттям гумору та непохитною енергією, які ми всі спостерігали протягом його п’яти років служби Україні. Його шанують та люблять всі, хто мав честь із ним співпрацювати – дипломати, представники діаспори та інші”, – сказала Віцепрезидентка СКУ.
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Водночас Сергій Кислиця подякував українсько-американській та кримськотатарській громадам за постійну підтримку та допомогу в спільній праці на користь України.
“У моменти відчаю ваша рішучість та відданість дозволяла голосу України бути почутим у парламентах, медіа та на вулицях по всьому світу. Ваша відданість продемонструвала, що Україна – це не лише поле бою, а нація сильних і відважних людей, які заслуговують на свободу та світле майбутнє”, – сказав дипломат.
Окрему подяку Кислиця висловив ветеранам та волонтерам. “Кожен ваш вчинок, кожен прояв мужності на фронті та в громадах в окупації є тим, що тримає нашу націю разом”, – сказав він.
Дипломат зізнався, що були моменти, коли відчувалося ніби масштаби наших труднощів, як нації, просто непереборні.
“Але навіть тоді я знаходив силу в нашій єдності. Саме ця єдність – між українцями вдома і за кордоном, між урядами й громадянським суспільством, між військовими й митцями, між партнерами й союзниками – і є тим, що допомогло Україні вистояти”, – сказав він.
Нагадаємо, Сергій Кислиця заступив на посаду Постійного представника України при ООН у 2020 році.