Як повідомляють джерела в розвідці, для посилення російських військ і поповнення втрат на полі бою Північна Корея відправить Росії новий контингент своїх військових, озброєння і техніку, причому деякі артилерійські системи, ймовірно, будуть замасковані під цивільні вантажівки.
Газета New York Times повідомила, посилаючись на неназвані джерела в Пентагоні, що Північна Корея планує відправити підкріплення найближчими місяцями. Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов підтвердив це в четвер в інтерв’ю виданню The War Zone.
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Російська служба ВВС з посиланням на джерела розвідки повідомила, що майже третина з близько 12 000 північнокорейських солдатів, відправлених на підтримку Росії в грудні, були вбиті, поранені або зникли безвісти в боях із Збройними силами України.
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У короткому відеоролику як прокремлівські, так і прокиївські військові блогери показали північнокорейську 122-мм реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-11, заховану в цивільній вантажівці десь поблизу зони бойових дій у Курській області. Стверджується, що ця система, разом з іншим озброєнням, встановленим на звичайних цивільних автомобілях, спочатку призначалася для оснащення Робітничо-селянської червоної міліції КНДР.
North Korean 122mm MLRS disguised as civilian trucks have been spotted in Russia, on the Kursk front (Video 1). This is the first time this North Korean MLRS has been spotted in Russia. https://t.co/d1ZIQ9sTXZ pic.twitter.com/9NSnDgTQBz— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 23, 2025
Вважається, що БМ-11 є копією російської самохідної 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град». Хоча правдивість останнього відео дехто ставить під сумнів, це ще одна північнокорейська система озброєнь, надана російським збройним силам разом зі 170-мм самохідними гаубицями «Коксан», балістичними ракетами малої дальності КN-23, протитанковими керованими ракетними комплексами (ПТРК) «Булсае-4» і пхеньянською копією зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності «Тор-1».
Ідея приховування РСЗВ у цивільних вантажівках, бензовозах і сільськогосподарських причепах не є новою, вона вже деякий час є характерною рисою терористичних і нерегулярних сил на Близькому Сході. Її взяли на озброєння регулярні іранські війська, що діють в Сирії, які таким чином маскували навіть такі системи озброєнь, як балістичні ракети малої дальності Fatah-360. Тепер, схоже, Москва також може звернутися до цієї тактики.
Аналітики припускають, що в епоху супутникового і безпілотного спостереження в режимі реального часу використання замаскованої зброї, наприклад, вантажних автомобілів, може зрости, хоча у війні в Україні обидві сторони часто розглядають цивільні транспортні засоби як «законні цілі», якщо вони наближаються до зони бойових дій.