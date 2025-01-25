Як повідомляють джерела в розвідці, для посилення російських військ і поповнення втрат на полі бою Північна Корея відправить Росії новий контингент своїх військових, озброєння і техніку, причому деякі артилерійські системи, ймовірно, будуть замасковані під цивільні вантажівки.

Газета New York Times повідомила, посилаючись на неназвані джерела в Пентагоні, що Північна Корея планує відправити підкріплення найближчими місяцями. Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов підтвердив це в четвер в інтерв’ю виданню The War Zone.

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Російська служба ВВС з посиланням на джерела розвідки повідомила, що майже третина з близько 12 000 північнокорейських солдатів, відправлених на підтримку Росії в грудні, були вбиті, поранені або зникли безвісти в боях із Збройними силами України.

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Північна Корея готова до провокацій з використанням різноманітної зброї.

У короткому відеоролику як прокремлівські, так і прокиївські військові блогери показали північнокорейську 122-мм реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-11, заховану в цивільній вантажівці десь поблизу зони бойових дій у Курській області. Стверджується, що ця система, разом з іншим озброєнням, встановленим на звичайних цивільних автомобілях, спочатку призначалася для оснащення Робітничо-селянської червоної міліції КНДР.

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Вважається, що БМ-11 є копією російської самохідної 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град». Хоча правдивість останнього відео дехто ставить під сумнів, це ще одна північнокорейська система озброєнь, надана російським збройним силам разом зі 170-мм самохідними гаубицями «Коксан», балістичними ракетами малої дальності КN-23, протитанковими керованими ракетними комплексами (ПТРК) «Булсае-4» і пхеньянською копією зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності «Тор-1».

Ідея приховування РСЗВ у цивільних вантажівках, бензовозах і сільськогосподарських причепах не є новою, вона вже деякий час є характерною рисою терористичних і нерегулярних сил на Близькому Сході. Її взяли на озброєння регулярні іранські війська, що діють в Сирії, які таким чином маскували навіть такі системи озброєнь, як балістичні ракети малої дальності Fatah-360. Тепер, схоже, Москва також може звернутися до цієї тактики.

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Аналітики припускають, що в епоху супутникового і безпілотного спостереження в режимі реального часу використання замаскованої зброї, наприклад, вантажних автомобілів, може зрости, хоча у війні в Україні обидві сторони часто розглядають цивільні транспортні засоби як «законні цілі», якщо вони наближаються до зони бойових дій.

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