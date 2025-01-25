Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, якого підозрюють у корупції та незаконному збагаченні, планував купити віллу у Туреччині за 650 тисяч євро.

Про це Укрінформу повідомили джерела у правоохоронних органах.

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Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині

«Після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом психіатр-мільйонер Друзь планував придбати ще віллу у Туреччині за 650 тисяч євро», - повідомили джерела.

За інформацією джерел в спецслужбі, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, намагаючись купити за хабарі триповерхову віллу з басейном.

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Під час поїздок він активно переписувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Джерела зазначили, що у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, якій він купив нову гібридну Тойоту. Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши власне обличчя.

«Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень», - кажуть джерела.

Як стало відомо, нинішня дружина Олега Друзя Ольга Сєдова - росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син - пасинок Друзя - живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

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Підозра головному психіатру ЗСУ: що відомо

СБУ підозрює головного психіатра Збройних сил у незаконному збагаченні.

За даними слідства, за майже три роки війни посадовець розбагатів на мільйон доларів, придбав низку об’єктів нерухомості в Києві, Одесі та Київські області, а також кілька автівок.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та сторонніх осіб.

Цього тижня Олегу Друзю обрали запобіжний захід. Це 60 діб під вартою із заставою 49 млн гривень.