Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, якого підозрюють у корупції та незаконному збагаченні, планував купити віллу у Туреччині за 650 тисяч євро.
Про це Укрінформу повідомили джерела у правоохоронних органах.
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Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині
«Після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом психіатр-мільйонер Друзь планував придбати ще віллу у Туреччині за 650 тисяч євро», - повідомили джерела.
За інформацією джерел в спецслужбі, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, намагаючись купити за хабарі триповерхову віллу з басейном.
Під час поїздок він активно переписувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.
Джерела зазначили, що у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, якій він купив нову гібридну Тойоту. Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши власне обличчя.
«Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень», - кажуть джерела.
Як стало відомо, нинішня дружина Олега Друзя Ольга Сєдова - росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син - пасинок Друзя - живе у Києві, але і досі має російський паспорт.
Підозра головному психіатру ЗСУ: що відомо
СБУ підозрює головного психіатра Збройних сил у незаконному збагаченні.
За даними слідства, за майже три роки війни посадовець розбагатів на мільйон доларів, придбав низку об’єктів нерухомості в Києві, Одесі та Київські області, а також кілька автівок.
При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та сторонніх осіб.
Цього тижня Олегу Друзю обрали запобіжний захід. Це 60 діб під вартою із заставою 49 млн гривень.