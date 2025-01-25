Президент Володимир Зеленський заявив, що військова підтримка Україні від США не зупинена.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

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Військова допомога США не зупинена, - Зеленський

Глава держави зазначив, що наразі не готовий коментувати рішення Державного департаменту США.

Але наголосив, що військова допомога Україні не буде зупинена.

«Можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна і те, чим займаюсь я - я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, слава Богу», - сказав Зеленський.

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США призупинили іноземну допомогу на 90 днів

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги.

За цей час мають перевірити програми зовнішньої підтримки США, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям нової адміністрації.

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Держсекретар зробив виняток для екстреної продовольчої допомоги. Це може, зокрема, стосуватися сектору Газа та Судану. Крім того, Рубіо затвердив винятки для «іноземного військового фінансування Ізраїлю і Єгипту та адміністративних витрат, включаючи зарплати, необхідних для управління іноземним військовим фінансуванням».

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Водночас, у документі не сказано, якою мірою розпорядження Рубіо стосується допомоги Україні.

Раніше у Пентагоні заявили, що указ президента США Дональда Трампа, який запроваджує 90-денну паузу в наданні міжнародної допомоги, не стосується програм військової підтримки України.