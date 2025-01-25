Президент Росії Володимир Путін й надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни.

Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни.

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На їхню думку, своїми заявами Путін натякає, що не піде на перемовини найближчим часом.

Аналітики ISW проаналізували заяви Путіна щодо переговорів

Фахівці проаналізували інтерв’ю, яке Путін дав кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну 24 січня.

В ISW вважають, що російський диктатор міг використати цю розмову, аби натякнути своєму суспільству, що РФ навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом і що війна навряд чи скоро закінчиться.

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Також цим інтерв’ю Путін прагнув вплинути на російські еліти, які хочуть завершення війни. Його меседж має переконати, що жодних швидких способів до миру не буде.

Аналітики повторюють, що очільник Кремля продовжує сигналізувати як внутрішній, так і зовнішній аудиторії, що він не зацікавлений у мирі, якщо його вимоги не будуть виконані.

Крім того, диктатор вкотре поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського як чинного президента і зосередився на указі президента України від 2022 року про неможливість вести переговори з Путіним. Глава РФ зазначав, що це є суттєвою перешкодою мирним переговорам.

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Крім того, російський правитель вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України

«Заяви Путіна демонструють його незмінну віру в те, що Україна є лише маріонеткою Заходу, і продовжують його давній наратив про те, що його війна в Україні є ширшим конфліктом між Росією та Заходом, який можуть врегулювати лише великі держави», - пишуть аналітики.

Путін готовий до розмови з Трампом

Напередодні президент РФ заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які, за його словами, турбують Вашингтон.

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Він додав, що у нього з Трампом завжди були ділові та прагматичні відносини. Стверджує, що Москва ніколи не відмовлялася від контактів із Білим домом.

Путін нагадав про американські санкції проти РФ, які, за його словами, значно ускладнюють відносини між Росією та США.

Що ж до перемовин про закінчення війни, диктатор заявив, що «спонсори київського режиму» мають змусити українського президента Володимира Зеленського скасувати заборону переговорів.