Міністерство Оборони України опинилося в центрі бурхливих обговорень знову. Останні два роки воно знаходиться під прицільною увагою суспільства, і кожні проблемні ситуації, як, наприклад, завищені ціни на продукти або ж проблеми з закупівлею зброї одразу сприяиняли скандали.

Вчора міністр оборони Рустем Умеров звільнив ще одного заступника – після того, як звільнив перед тим ще кількох і відмовився продовжувати контракт з керівником Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою – керівником незалежної структури, яку було створено для закупівель озброєння через корупційні ризики в самому міністерстві, але яку Міністерство намагалося контролювати. АОЗ на офіційній сторінці заявила про тиск.

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При цьому при Міністерстві вже довгий час працює Громадська антикорупційна рада, яка намагається контролювати діяльність міністерства і яка домоглася видатних успіхів у протидії корупції.

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Чому відомство опиняється в центрі скандалів? Як вибори в Громадську Раду, яка приступила до своєї роботи, позначилися на діяльності міністерства, та в чому полягає конфлікт між міністром оборони Умеровим та Мариною Безруковою? Ми говоримо з членом Антикорупційної ради Тетяною Ніколаєнко.

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Розкажи, що це за громадська рада, чим вона там займається, чому вона важлива

Це можливість для українського суспільства часи війни моніторити роботу міністерства оборони, і після всіх причинних скандалів, які сталися – наприклад, яєць по 17 гривень, або закупівлі зброї, мати хоч якийсь інструмент впливу на міністерство, щоб показати свою позицію і наскільки неприйнятною є корупція.

Новообрана Громадська Рада при МО. Фото Тетяни Ніколаєнко

Чи є якісь аналоги в США чи в Європі, з якими ти могла вас порівняти?

Таких аналогів немає більше. Так, ми коли були у Франції в травні минулого року, французи, з якими ми стрічались, а саме ми бачились з французьким міністерством оборони, з французьким міністерством закордонних справ… Так от, їх представники були дуже здивовані, що є взагалі такий громадський контроль над оборонним відомством. В них немає нічого аналогічного. Показово, що наступного тижня після цього ми їдемо до Брюсселю, а там нам говорять про те, що для європейців ця тема дуже важлива і вони хочуть теж такі органи мати. Незалежну експертизу, яка б дозволяла їм оцінювати своїх міністрів. Стосовно наших міністерств, вони зацікавлені в нас тому, що європейці, крім всього, ще серйозно дотують нашу економіку, а і їм цікаво, наскільки це ефективно потім працює.

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Ви викриваєте корупцію. Це часом дає привід на заході окремим діячам говорити, що от Україна, мовляв, дуже корумпована… Але вони про це дізнаються, бо ви викрили ці випадки, запобігли їм.

Кажу насправді, я думаю, що корупція є всюди, і в тій же Франції, а нам після нашої конференції, де ми насправді скоріше говорили про наші успіхи в боротьбі з корупції, що вдалося зробити за останній рік, французи казали, що ми забагато говоримо про корупцію, у них багато подібних речей часто замовчуються. Тобто ми от через якісь такі донорські проекти опинилися в умовах більшого навіть моніторингу, ніж певні європейські країни. Більше того, якщо ми візьмемо, знамениту Чеську ініціативу президента Петра Павела, то в них восени теж стався корупційний скандал з закупівлею снарядів для України…

Це коли певні особи в Чехії намагалися заробити на закупівлі снарядів для нас…

Так от, коли я це читала, а я дуже сміялася, тому що я розуміла, що ми на рівні нашого Міністерства оборони це проходили на рік раніше, тому що ми, як Рада, прийшли до них і вказували на ці проблеми за рік до того, як стався черговий скандал і коли чехи почали робити для нас те, що ми робили в Україні, то вони наразилися на ті самі ризики, які є в Україні. І в принципі, якби був належний механізм такої взаємодії, ми могли б з ним навіть ділитися цим досвідом і пояснювати, як це працює, де можуть бути ризики, на що треба звертати увагу, якби така експертиза була потрібна, наприклад.

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А що ви можете як раз? Тобто чи є у вас якісь важелі повноваження чи от публічність?

Наша публічність наше все. А так в нас немає офіційних повноважень. Нас навіть не можна порівнювати з громадською радою НАБУ, якій ці повноваження прописані в законі, члени якої там на постійній основі беруть участь в засіданнях дисциплінарних комісій і мають реально там більше вплив, ніж ми на міністерство. Тому в даному випадку дійсно для нас публічність це все, ми просто там здійснюємо свою роботу, а і приходимо до міністерства з рекомендаціями або зі скандалом в залежності від того, як з нами комунікують, скажу одразу, що рівень комунікації з міністром Резніковим був набагато кращим, ніж з цим міністром (Умеровим - ред.), а навіть на тому прикладі, що на перше засідання Ради міністр Резніков пройшов зі своїми заступниками, познайомив з командою. Після скандалу з яйцями по 17, через який виникла ця Рада, йому теж було не дуже це приємно і радісно, але він визнав ці вибори, розумів, що це воля до той момент 40 000 людей, а зараз це воля більше 100 000 людей. І він висловив свою повагу до цього вибору. Міністр Умеров сьогодні не прийшов, не прийшов жоден з його заступників.

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Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції, у Києві, 5 лютого 2023 р. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Наскільки українські органи влади дійсно піддаються корупції і є проблемними?

Скажу так, корупція в цих інституціях дійсно формувалася не те, щоб роками, а десятиліттями. Певні компанії зайняли собою цей ринок теж десятиліття тому відповідно. До певного там етапу, наприклад, запровадження взагалі торгів на Prozorro (система онлайн-моніторингу торгів для запобігання корупції - ред.) вони там могли багато крутити це поле як завгодно, потім їм довелося в якихось аспектах утиснути свої апетити, зменшити, потім з’явилися ще якісь запобіжники… А в момент війни, коли міністерство повернулося до практики прямих закупівель, для них просто відкрилися не двері, а ворота до нових корупційних схем, тому що в них було дуже багато прикормлених людей. Навіть не на рівні керівництва, а на рівні середньої ланки. І можна було там десь не помітити, що в каталозі активів компанії яйця чомусь прописані по 17 гривень за штуку (USD 0,5).

Серйозно? Резніков про це не знав?

Я просто впевнена, що міністр Резніков нічого не знав. Люди, які це читали, вони точно розуміли, яку «помилку» вони допускають. І тому я вважаю, що насправді дуже справедливо, що керівник департаменту опинився за ґратами, як і його заступник, як і заступник міністра. Тому що ці люди в силу своїх функціональних навантажень якраз прекрасно розуміли, що вони роблять, так само розуміють якісь люди ще на нижчих рівнях, які можна допустити помилки, якщо, наприклад, йдеться або прописати певні речі…. Або параметри ну, наприклад, там, для берців або для тактичних навушників, просто поміняти, і таким чином можна зробити так, що нікому не відома людина створить просто монопольні умови для того, щоб кожна компанія була постачальником міністерства оборони. І ти, якщо прийшов з вулиці, нічого не зрозумієш. Ти ще будеш років три шукати, де собака зарита.

Але Резніков теж пішов у відставку після скандалу з яйцями по 17 гривень.

Бо він це виправдовував. Вперто і дуже малозрозуміло. Це його політична відповідальність. Можна сказати, що цей скандал було використано певними політичними силами для того, щоб його збити. Але він мав понести політичну відповідальність.

Що сталося між Умеровим та Безруковою? Чому все так драматично? Міністра Умерова ЗМІ звинувачують в хаосі, він намагається усунути керівницю Агенції Оборонних закупівель Безрукову…

Те, що зараз Умерова звинувачують в хаосі, а не в корупції, заслуга в цьому є Олексія Резнікова, який в 2022 році ініціював створення двох агенцій по закупівлях – зброї та амуніції. Таким чином закупівлі були виведені з-під прямої відповідальності міністра до агентств, і на щастя, туди взяли професійних закупівельників. Дійсно, в результаті цього рівень корупції зменшився, плюс, зменшився рівень зловживань наприклад, на нелетальних закупівлях через те, що вони знов таки повернулися на Prozzorro. Йдеться про їжу та одяг.

Розкажи про зловживання на їжі, як вони відбувалися?

Ситуація була наступна. До торгів на постачання їжі допускалися по факту лише посередники, а не безпосередні виробники, бо каталог поставок включав понад 400 позицій. Ми намагалися розбити їх на окремі групи – крупи, м’ясні продукти, молочні, бо жоден виробник не забезпечить всі позиції списку – від води до осетрини. Це було важко, але що вдалося зробити – це повернути закупівлі в Prozorro, тобто тепер вони моніторяться онлайн і, створити електронний каталог, що спрощує контроль для Державного оператора тилу. Ціни знизились, і це добре, але компанії-посередники не хочуть відмовлятися від своєї маржі, тому намагаються утримати її шляхом заниження якості, тепер вся боротьба йде навколо цього.

Їдальня одного з підрозділів ЗСУ. Фото Censor.net

Отож, що сталося з агенціями та міністром?

Отож, ці дві агенції почали працювати політично як громовідвід для міністерства бо воно не провадило цих закупівель. І от з певного часу очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова проявила характер і перестала дослухатись до рекомендацій Міністерства, а почала вести себе як самостійна закупівельна одиниця. І вона почала там висловлювати свою точку зору щодо того чи потрібно в таких обсягах, чи потрібно саме це і це перестало подобатись міністру.

І саме тому з нею почали боротися?

Показово, що до цього часу жодної публічної конфронтації у міністерства з Безруковою не було. І тому спочатку з’явилася ідея створити агенцію з закупівлі безпілотників, а далі виникла взагалі мега драматична ідея об’єднати Агенцію оборонних закупівель та Державний оператор тилу, причому об’єднати їх на базі Державного оператора тилу. Хоча це дивно було, бо Державний оператор тилу – менша за кількістю співробітників структура. Це було зроблено, щоб прибрати Безрукову. Ми виступили і сказали міністерству, що вони брешуть, прикриваючись тим, що начебто це було рекомендацію НАТО. Це не так, НАТО не давало рекомендації об’єднувати агенції під час війни, воно дало рекомендацію створити агенцію вже після закінчення воєнного стану, щоб ця агенція була закупівельником для всіх силових структур.

Марина Безрукова та Рустем Умеров. Фото з відкритих джерел

Арсен Жумаділов, голова Державного оператору тилу, який відповідає за закупівлі не зброї, а не-військових товарів (зброя, їжа) тепер відповідно до волі міністра, займе посаду Безрукової….

У міністерства були різні стосунки з АОЗ та ДОТ. З Державним оператором тилу – кращі.

Арсен Жумаділов. Фото Міністерства оборони України

Розкажи про корупційні скандали в Міноборони, яким тобі і вам в цілому вдалося завадити.

Наприклад, скандал з закупівлями «зимових» курток. Була підозра, що хоч вони і «зимові», але навряд чи. Саме завдяки тому, що ми обрані від суспільства, вони, Міноборони, нас пустили на склади, де лежали куртки. Ми їх забрали, навіть видали на перевірку. На щастя, були якісь куртки, які ще не були арештовані СБУ, і ми їх забрали тоді у Шарапова, заступника міністра. Ми змогли здати їх на експертизу і встановити, що вони не відповідають параметрам зимової куртки Я показувала з відео, там неозброєним оком принципі було видно, що ця куртка почала розлазитися в моїх руках. Ну як це могло би статися в бойових умовах. Ми довели, що вони неякісні, і в принципі загрози прямих контрактів вже мінімізовані.

Скандал з куртками. Члени парламенстької комісії оглядають одяг. Фото Censor.net

Єдине, що тут є поле для маніпуляцій, коли командування сил логістики терміново просить щось закупити там буквально з терміном в місяць, тоді точно до цього буде готовий, скоріше за все, хтось один закупівельників, тобто така дуже добре прихована корупція. Ще один момент – ми домоглися брати участь в засіданнях, де приймають рішення по технічних характеристиках різних засобів – наприклад, тактичних навушників, рацій, тощо. Ми можемо напряму бачити, як прописують ці характеристики, щоб не було проблем з тендерами, тощо.