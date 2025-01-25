Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема, ключову ініціативу, що надає можливість в’їзду для українців.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США і яке видання отримало у розпорядження.

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У США призупинили дію програм для мігрантів

Зазначається, що ця директива вимагає негайно припинити прийняття «остаточних рішень» щодо заявок, пов’язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їхню дію.

«Програми, які постраждали, також включають ініціативу часів Байдена - Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тис. українців в’їхали (до США – ред.) за цією програмою», - пише NYT.

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Кількість програм, які призупиняють своє функціонування, є великою, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які мали змогу знайти притулок у США через нестабільну ситуацію в їхніх країнах.

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Крім громадян України, яка постраждала від війни, закриття програм вплине на іммігрантів з Куби, Гаїті та Венесуели, йдеться у публікації.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.

Вищезазначене рішення також вказує на те, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа планує провести широке придушення широкого спектра програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати, пише NYT.

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Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато міграційних програм не були законними.

Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський

Під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду Володимир Зеленський запевнив, що військова підтримка США не зупинена.

Глава держави зазначив, що загалом наразі не готовий коментувати рішення Державного департаменту США. Але наголосив, що військова підтримка Україні не буде зупинена.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги.

За цей час мають перевірити програми зовнішньої підтримки США, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям нової адміністрації