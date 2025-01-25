Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема, ключову ініціативу, що надає можливість в’їзду для українців.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США і яке видання отримало у розпорядження.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

У США призупинили дію програм для мігрантів

Зазначається, що ця директива вимагає негайно припинити прийняття «остаточних рішень» щодо заявок, пов’язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їхню дію.

«Програми, які постраждали, також включають ініціативу часів Байдена - Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тис. українців в’їхали (до США – ред.) за цією програмою», - пише NYT.

СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України
Більше по темі

СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України

Сергію Кислиці подякували за його 5-річну роботу на посаді Постійного представника України в ООН.

Кількість програм, які призупиняють своє функціонування, є великою, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які мали змогу знайти притулок у США через нестабільну ситуацію в їхніх країнах.

Advertisement

Крім громадян України, яка постраждала від війни, закриття програм вплине на іммігрантів з Куби, Гаїті та Венесуели, йдеться у публікації.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.

Вищезазначене рішення також вказує на те, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа планує провести широке придушення широкого спектра програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати, пише NYT.

Advertisement

Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато міграційних програм не були законними.

Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський

Під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду Володимир Зеленський запевнив, що військова підтримка США не зупинена.

Глава держави зазначив, що загалом наразі не готовий коментувати рішення Державного департаменту США. Але наголосив, що військова підтримка Україні не буде зупинена. 

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги.

За цей час мають перевірити програми зовнішньої підтримки США, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям нової адміністрації

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
title.MoreOn США
Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський США
Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський
Київ Пост
3г тому
Путін не зацікавлений у мирі без виконання своїх вимог, - ISW Путін
Путін не зацікавлений у мирі без виконання своїх вимог, - ISW
Київ Пост
4г тому
У США відбулися затримання і депортація сотень нелегальних мігрантів США
У США відбулися затримання і депортація сотень нелегальних мігрантів
Київ Пост
1д тому
Трамп сказав, що Кремль має піти на поступки – той обурився Путін
Трамп сказав, що Кремль має піти на поступки – той обурився
Стефан Коршак
1д тому
Читати далі
Сенат США затвердив Гегсета на посаду глави Пентагону США
Сенат США затвердив Гегсета на посаду глави Пентагону
Київ Пост
6г тому
Держсекретар США розпорядився призупинити іноземну допомогу на три місяці США
Держсекретар США розпорядився призупинити іноземну допомогу на три місяці
За матеріалами Укрінформ
9г тому
СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України Українці за кордоном
СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України
Світовий Конґрес Українців
23г тому
Путін заявив про готовність до перемовин щодо України, але є нюанс Путін
Путін заявив про готовність до перемовин щодо України, але є нюанс
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський
Далі » Член Антикорупційної Ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко про Умерова, Безрукову, та боротьбу з корупцією у відомстві