Протягом дня росіяни чотири рази били дронами по Харкову.
Попередньо, окупанти запустили безпілотники типу «Молнія».
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Під прицілом опинилися три райони - Холодногірський, Шевченківський та Київський.
Росіяни атакують Харків дронами «Молнія»
Відомо про трьох постраждалих. У них - гостра реакція на стрес.
Усі потерпілі - у Холодногірському районі.
«В Холодногірському районі троє співробітників інфраструктурного підприємства звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес», - повідомили в прокуратурі.
Міська влада попереджала про перебої з електро- та водопостачанням.
«Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням», - йшлося в повідомленні.
Згодом фахівці повністю відновили водопостачання у місті. Також знову запрацював міський електротранспорт.
На Київщині «шахед» пошкодив багатоповерхівку
Приліт у Шевченківському районі Харкова: наслідки
Двічі росіяни вдарили по Шевченківському району.
Спершу ворог влучив у землю, повідомили в ОВА.
Потім «прилетіло» на парковку біля багатоповерхівки.
«Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня», - уточнив Ігор Терехов.