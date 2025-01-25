Протягом дня росіяни чотири рази били дронами по Харкову. 

Попередньо, окупанти запустили безпілотники типу «Молнія». 

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Під прицілом опинилися три райони - Холодногірський, Шевченківський та Київський. 

Росіяни атакують Харків дронами «Молнія»

Відомо про трьох постраждалих. У них - гостра реакція на стрес. 

Усі потерпілі - у Холодногірському районі. 

«В Холодногірському районі троє співробітників інфраструктурного підприємства звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес», - повідомили в прокуратурі. 

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Міська влада попереджала про перебої з електро- та водопостачанням. 

«Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням», - йшлося в повідомленні. 

Згодом фахівці повністю відновили водопостачання у місті. Також знову запрацював міський електротранспорт. 

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Двічі росіяни вдарили по Шевченківському району. 

Спершу ворог влучив у землю, повідомили в ОВА. 

Потім «прилетіло» на парковку біля багатоповерхівки. 

«Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня», - уточнив Ігор Терехов. 

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