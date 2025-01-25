Протягом дня росіяни чотири рази били дронами по Харкову.

Попередньо, окупанти запустили безпілотники типу «Молнія».

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Під прицілом опинилися три райони - Холодногірський, Шевченківський та Київський.

Росіяни атакують Харків дронами «Молнія»

Відомо про трьох постраждалих. У них - гостра реакція на стрес.

Усі потерпілі - у Холодногірському районі.

«В Холодногірському районі троє співробітників інфраструктурного підприємства звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес», - повідомили в прокуратурі.

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Міська влада попереджала про перебої з електро- та водопостачанням.

«Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням», - йшлося в повідомленні.

Згодом фахівці повністю відновили водопостачання у місті. Також знову запрацював міський електротранспорт.

Більше по темі На Київщині «шахед» пошкодив багатоповерхівку Через ворожу атаку у Вишневому, під Києвом, зруйновані балкони житлового будинку. Попередньо, без постраждалих.

Приліт у Шевченківському районі Харкова: наслідки

Двічі росіяни вдарили по Шевченківському району.

Спершу ворог влучив у землю, повідомили в ОВА.

Потім «прилетіло» на парковку біля багатоповерхівки.

«Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня», - уточнив Ігор Терехов.