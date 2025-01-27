Влада Швеції розпочала розслідування після пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі, який з’єднує Швецію та Латвію, повідомила Служба безпеки Швеції.

Хто пошкодив кабель у Балтійському морі?

Попереднє розслідування проводиться за підозрою в диверсії.

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“Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, тому що це може бути серйозний злочин, який принаймні частково може бути спрямований проти шведських інтересів”, − йдеться у повідомленні.

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Шведські правоохоронці також повідомили про затримання судна, яке підозрюється у причетності до пошкодження кабелю.

26 січня підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо- та телемовлення, LVRTC було пошкоджено у Балтійському морі.

Чи винна Росія в пошкодженні кабелів у Європі?

Три інциденти за останні півтора року, коли судна пошкодили підводні кабелі та газогони в Європі – деякі з них зачепили їх якорями – викликали підозри, що в цьому винен Кремль, особливо на тлі гібридної війни Росії проти Європи із застосуванням підпалів і вибухів, повідомляють західні агентства.

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Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році сталося кілька інцидентів, коли були пошкоджені підводні кабелі та трубопроводи в Європі, взокрема інцидент із “Північним потоком” у вересні 2022 року.

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Швеція надала до трьох військових кораблів і літак-розвідник ASC 890 для захисту НАТО від диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Останній інцидент стався 25 грудня, коли судно пошкодило підводний силовий кабель EstLink 2 між Фінляндією та Естонією, зачепивши його своїм якорем.

Естонські військові кораблі вирушили на патрулювання для захисту стратегічного кабелю, що з’єднує країну з Фінляндією.