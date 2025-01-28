Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою ЦПК про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим.

НАБУ розслідує справу проти міністра оборони Умєрова

ЦПК пише про те, що у діях Умєрова може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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У Центра нагадали, що міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою та звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували.

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“Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра”, – резюмували в ЦПК.

Конфлікт між Умєровим і керівницею АОЗ − що потрібно знати

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що МОУ не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою.

За даними New York Times, Умєров зазначав, що агентство не впоралося з постачанням амуніції на фронт, а також було втягнуте в “політичні ігри”. Безрукова ж заявляла, що її контракт продовжений наглядовою радою агентства, а рішення Умєрова не має законних підстав.

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27 січня західні дипломати у Києві зустрілися з представниками уряду та агентства для обговорення ситуації із закупівлями. Очільник антикорупційного комітету українського парламенту Радіна закликала Умєрова піти у відставку.

Агентство створили для забезпечення прозорості та ефективності у процесі закупівель зброї для ЗСУ.

28 січня посли країн “Великої сімки” закликали Україну якомога швидше вирішити ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель.

“Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів”, − ідеться у заяві.