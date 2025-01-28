У вівторок, 28 січня, російські війська здійснили серію нічних атак, завдали ударів з безпілотників по кількох регіонах України, пошкодивши цивільну інфраструктуру. У Київській області уламки збитого російського безпілотника типу “Шахед” влучили в музей, де зберігається колекція ретро-автомобілів Януковича, спричинивши пожежу, яка охопила 600 квадратних метрів.
За інформацією Миколи Калашника, голови обласної військової адміністрації, дев’ять автомобілів було знищено, ще 27 пошкоджено.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Музей, розташований у Межигір’ї під Вишгородом, був створений у 2014 році. Основа його експозиції - особиста колекція ретро-автомобілів колишнього президента України Януковича. На фотографіях, опублікованих Калашником у Telegram, видно обгорілі залишки ангару музею.
Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Запоріжжі: є жертви
Фото: @Mykola_Kalashnyk
Фото: @Mykola_Kalashnyk
Віктор Янукович, четвертий президент України, перебував на посаді з 2010 року до свого усунення у 2014 році під час протестів, відомих як Євромайдан. Янукович втік до Росії після усунення з посади і пізніше був заочно засуджений за державну зраду.
Його розкішний маєток у Межигір’ї, зокрема, і музей ретро-автомобілів, став “символом корупції” під час його президентства. Після його усунення резиденція отримала неофіційну назву “музей корупції”.
Внаслідок останнього обстрілу в Київській області було пошкоджені два приватних будинки, три нежитлові будівлі та три автомобілі. Про постраждалих не повідомляється.
У Харкові російський безпілотник завдав удару по деревообробному цеху в Новобаварському районі, пошкодивши газопровід і спричинивши пожежу, яка поширилася на 1500 квадратних метрів.
Богдан Гладких, начальник міського управління з надзвичайних ситуацій, повідомив, що постраждали сусідні підприємства, знищено два автомобілі, а двоє мешканців отримали гострі стресові реакції.
Південніше, в Одесі, уламками безпілотників було пошкоджено кілька житлових будинків. Міський голова Геннадій Труханов опублікував фотографії пошкоджених балконів, а Державна служба України з надзвичайних ситуацій підтвердила, що в кількох житлових будинках були вибиті вікна, пошкоджена квартира і згоріло 10 автомобілів. Чотири людини отримали поранення внаслідок нападу.
В Умані Черкаської області сталося влучання в інфраструктурний об’єкт, що спричинило тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням, повідомила міський голова Ірина Плетньова. Про постраждалих не повідомляється.
Тим часом, у Чернігові уламки збитого безпілотника “Шахед” частково зруйнували два приватних будинки, хоча ніхто не постраждав, повідомив Дмитро Брижинський, голова міської військової адміністрації.
За даними Повітряних сил Збройних сил України, Росія запустила 100 безпілотників “Шахід” під час нічної атаки. Підтверджено, що 65 ворожих безпілотників були збиті в різних регіонах.
Крім того, 28 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не завдали пошкоджень, два з них прямували в бік Росії та Білорусі.