У вівторок, 28 січня, російські війська здійснили серію нічних атак, завдали ударів з безпілотників по кількох регіонах України, пошкодивши цивільну інфраструктуру. У Київській області уламки збитого російського безпілотника типу “Шахед” влучили в музей, де зберігається колекція ретро-автомобілів Януковича, спричинивши пожежу, яка охопила 600 квадратних метрів.

За інформацією Миколи Калашника, голови обласної військової адміністрації, дев’ять автомобілів було знищено, ще 27 пошкоджено.

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Музей, розташований у Межигір’ї під Вишгородом, був створений у 2014 році. Основа його експозиції - особиста колекція ретро-автомобілів колишнього президента України Януковича. На фотографіях, опублікованих Калашником у Telegram, видно обгорілі залишки ангару музею.

Фото: @Mykola_Kalashnyk

Фото: @Mykola_Kalashnyk

Віктор Янукович, четвертий президент України, перебував на посаді з 2010 року до свого усунення у 2014 році під час протестів, відомих як Євромайдан. Янукович втік до Росії після усунення з посади і пізніше був заочно засуджений за державну зраду.

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Його розкішний маєток у Межигір’ї, зокрема, і музей ретро-автомобілів, став “символом корупції” під час його президентства. Після його усунення резиденція отримала неофіційну назву “музей корупції”.

Внаслідок останнього обстрілу в Київській області було пошкоджені два приватних будинки, три нежитлові будівлі та три автомобілі. Про постраждалих не повідомляється.

У Харкові російський безпілотник завдав удару по деревообробному цеху в Новобаварському районі, пошкодивши газопровід і спричинивши пожежу, яка поширилася на 1500 квадратних метрів.

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Богдан Гладких, начальник міського управління з надзвичайних ситуацій, повідомив, що постраждали сусідні підприємства, знищено два автомобілі, а двоє мешканців отримали гострі стресові реакції.