Блогери зі спільноти розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) звернули увагу на знімки, які 24-а механізована бригада ЗСУ опублікувала в соцмережах: на них – артилеристи зі 155-мм снарядами M692 для дистанційного мінування ADAM (area-denial artillery munition).

Кожний такий снаряд розкидає 36 протипіхотних мін M67 на площі 600 м² на відстані до 18 км. Це дуже допомагає в зриві російських “м’ясних штурмів”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

155-мм артилерійський снаряд ADAM і протипіхотна міна M67.

У листопаді Kyiv Post повідомляв, що до пакету військової допомоги від США на 275 мільйонів доларів вперше увійшли протипіхотні міни.

Додатковим конкретним доказом того, що ЗСУ використовують такі міни, стали знімки на проросійських сайтах у соціальних мережах, а також відео, на якому російський сапер знешкоджує одну з мін.

Протипіхотна міна М67, доставлена снарядом ADAM

Коли міна приземляється, вона вистрілює сім шестиметрових розтяжок і переходить у бойове положення. Якщо зачепити будь-яку з них, спрацьовує система детонації, яка живиться від батареї.

Advertisement

Міна містить сферичну боєголовку з 22 грамами вибухівки, яка знаходиться в порожнині, заповненій 51 грамом рідкого палива M10. Після спрацювання боєголовка підлітає вгору на 1-2 метри і детонує, утворюючи приблизно 600 осколків, які розлітаються зі швидкістю 900 метрів на секунду. Радіус смертельного ураження – 7 метрів.

Міна спроєктована таким чином, що вона самознищується за встановлений період від 4 до 48 годин, а повністю неактивною стає за 14 днів, коли розряджається батарея.

Листопадовий пакет американської підтримки також включав інші засоби дистанційного мінування, в тому числі модульну пакетну систему M131 MOPMS і систему Volcano, що значно розширює діапазон оборонних озброєнь України.