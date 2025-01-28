“Це була найпотужніша акція, яку ми коли-небудь організовували перед Ла Скала. Бачити спантеличені обличчя росіян було безцінно”, – написали організатори.

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Виступ Луганського мав відбутися в одному з провідних оперних театрів світу – Ла Скала. Протест організували українська громада Італії разом з організацією “Ponte Atlantico”.

Українська громада Італії в Мілані 26 січня вийшла на мітинг проти концерту російського піаніста Миколи Луганського, відомого своєю підтримкою путінського режиму та війни проти України, повідомив Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

Під час протесту активісти використали банер з іменами та обличчями українських музикантів і танцюристів, які загинули від рук росіян за часи війни проти України.

Зокрема йдеться про будинки в районах Молочанська, Михайлівки та Розівки в Запорізькій області.

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“Луганський бере участь у концертах для російських військ та виступах на підтримку агресії проти України”, – зазначили організатори.

Мітингарі наголосили, що виступають не проти музики чи мистецтва загалом, а проти російської пропаганди, яку підтримує Луганський.

Боротьба за свободу України є частиною боротьби за свободу всього світу, заявили активісти й закликали до міжнародної підтримки України та її героїв.

Луганський – російський піаніст, соліст Московської філармонії, Народний артист Росії. Серед іншого, гастролює на окупованих Росією українських територіях, зокрема з 2016 року виступав у Донецькій філармонії.

Нагадаємо, у січні українці Італії мітингували проти гастролей російських артистів у Римі.