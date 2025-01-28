Українська громада Італії в Мілані 26 січня вийшла на мітинг проти концерту російського піаніста Миколи Луганського, відомого своєю підтримкою путінського режиму та війни проти України, повідомив Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький. 

Виступ Луганського мав відбутися в одному з провідних оперних театрів світу – Ла Скала. Протест організували українська громада Італії разом з організацією “Ponte Atlantico”.

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“Це була найпотужніша акція, яку ми коли-небудь організовували перед Ла Скала. Бачити спантеличені обличчя росіян було безцінно”, – написали організатори.

Мітингарі наголосили, що виступають не проти музики чи мистецтва загалом, а проти російської пропаганди, яку підтримує Луганський. 

“Луганський бере участь у концертах для російських військ та виступах на підтримку агресії проти України”, – зазначили організатори. 

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Зокрема йдеться про будинки в районах Молочанська, Михайлівки та Розівки в Запорізькій області.

Під час протесту активісти використали банер з іменами та обличчями українських музикантів і танцюристів, які загинули від рук росіян за часи війни проти України.

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Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ

Боротьба за свободу України є частиною боротьби за свободу всього світу, заявили активісти й закликали до міжнародної підтримки України та її героїв. 

Луганський – російський піаніст, соліст Московської філармонії, Народний артист Росії. Серед іншого, гастролює на окупованих Росією українських територіях, зокрема з 2016 року виступав у Донецькій філармонії.

Нагадаємо, у січні українці Італії мітингували проти гастролей російських артистів у Римі. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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