У Таллінні стартував міжнародний правозахисний проєкт “Справжні бранці Путіна. Політичні в’язні поневолених народів”. Ініціативу організував Антиімперський Блок Народів (АБН).

Презентацію проєкту в Таллінні провели за підтримки Конгресу Українців Естонії (КУЕ).

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“Заходи також заплановані у Фінляндії, Латвії та Литві”, – повідомила Віра Коник, голова КУЕ.

Презентація в Таллінні відбулася в приміщенні Музею окупацій та свободи. Учасники заходу ознайомилися з виставкою та переглянули фільм. Експозиція та документальна стрічка розповідають про ув’язнених кремлівською владою представників поневолених народів Росії.

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Презентацію відвідали представники посольств, правозахисники, журналісти.

Фото: СКУ

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“Дуже важливо через дипломатів, депутатів, ЗМІ донести до світової спільноти правду про справжніх бранців путінського режиму. Адже поневолені народи Росії є союзниками України в її боротьбі проти російських загарбників”, – заявив на заході виконавчий директор АБН Олег Витвицький.

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Керівник АБН Олег Медуниця наголосив про необхідність підтримувати національно-визвольні рухи в Росії, щоби підривати країну зла зсередини.

“Ці рухи поки що не є дуже потужними й чисельними, але згадаймо, що розвал Радянського союзу розпочала невелика група дисидентів”, – сказав він.

Правозахисниці Євгенія Чирікова та Анна Зуєва розповіли про утиски кремлівським режимом будь-якого прояву свободи слова, про в’язнів-представників народів Російської Федерації, багато з яких вони знають особисто.

Організатори мають намір презентувати проєкт ще в низці країн світу.