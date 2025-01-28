Міністр закордонних справ Франції підтвердив, що винищувачі Mirage 2000 незабаром приєднаються до захисту українського неба, повідомляє Sud Radio.
Mirage 2000 скоро будуть в Україні - подробиці
«Французькі Mirage скоро будуть літати над Україною. Наприкінці цього кварталу, як це вже було оголошено президентом та збройними силами», - зазначив Барро.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
На питання про можливе надсилання французьких військ до складу міжнародного миротворчого контингенту в Україні міністр закордонних справ Франції не дав чіткої відповіді.
«Ми повинні бути готові до того, щоб відігравати повноцінну роль - і я говорю не лише про Францію, а й про Європу, і до певної міри про Сполучені Штати, у гарантуванні цього миру після того, як його буде досягнуто», - додав він.
На думку Барро, для забезпечення миру в Україні потрібно докласти більше зусиль.
Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини
Що відомо про винищувач Mirage 2000
Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.
Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.
Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.
Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.