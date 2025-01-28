Міністр закордонних справ Франції підтвердив, що винищувачі Mirage 2000 незабаром приєднаються до захисту українського неба, повідомляє Sud Radio.

Mirage 2000 скоро будуть в Україні - подробиці

«Французькі Mirage скоро будуть літати над Україною. Наприкінці цього кварталу, як це вже було оголошено президентом та збройними силами», - зазначив Барро.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На питання про можливе надсилання французьких військ до складу міжнародного миротворчого контингенту в Україні міністр закордонних справ Франції не дав чіткої відповіді.

Advertisement

«Ми повинні бути готові до того, щоб відігравати повноцінну роль - і я говорю не лише про Францію, а й про Європу, і до певної міри про Сполучені Штати, у гарантуванні цього миру після того, як його буде досягнуто», - додав він.

На думку Барро, для забезпечення миру в Україні потрібно докласти більше зусиль.

Більше по темі Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини Водночас ціна на квитки до Австрії та Молдови не зміниться.

Що відомо про винищувач Mirage 2000

Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.

Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.

Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.

Advertisement

Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.