АТ «Укрпошта» та британська поштова служба Royal Mail уклали партнерську угоду, яка передбачає зменшення вартості відправлень вагою до 1 кг для продавців на платформах Amazon, Etsy та Ebay.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Дешевша доставка в Британію для продавців Amazon, Etsy, Ebay - подробиці

«Відтепер завдяки двосторонній угоді, підписаній між Укрпоштою й Поштою Англії (Royal Mail), наші нестримні експортери, які продають на Amazon, Etsy та Ebay, зберігатимуть 15% на доставці відправлень до 1 кг в Англію за послугою «Дрібний пакет PRIME», - ідеться в повідомленні.

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«Укрпошта» також налагодила партнерство з DHL, що дозволило значно скоротити терміни доставки до Великої Британії.

Тепер відправлення доставляються всього за 4 дні.

Послугами національного поштового оператора користуються понад 60 тисяч українських малих та середніх підприємств.

Смілянський додав, що «Укрпошта» щороку обробляє та доставляє більше 37 мільйонів міжнародних відправлень.

Укрпошта укладе угоду, яка дозволить українцям напряму отримувати товари з Amazon

9 жовтня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Тривали перемовини для фіналізації угоди.

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Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.

Гендиректор розраховує, що ця угода запрацює з 1 січня 2025 року.

Товари з Amazon будуть їхати до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.