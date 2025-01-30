До річниці бою під Крутами кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) здійснили DDoS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній “Газпром” та “Газпромнефть”.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

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 ГУР атакувало сервіси “Газпрому” − подробиці

За даними джерела в ГУР, внаслідок атаки з 28 січня клієнти цих компаній не можуть користуватися такими послугами:

  • особистий кабінет;
  • онлайн-сервіси;
  • оплата пального за допомогою паливних карт;
  • списання або накопичування бонусів.

Представники “Газпрому” повідомляють про “тимчасовий технічний збій”, не пояснюючи його причини. Коли роботу онлайн-сервісів буде відновлено, невідомо.

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“Сьогоднішні проблеми російських водіїв − це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами... Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!”, − прокоментувало подію джерело.

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Кіберудари українських спецслужб по Росії − що треба знати

З 30 грудня по 1 січня Головне управління розвідки здійснило чергову кібератаку на критичну інфраструктуру Росії. Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ. 

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5 грудня кіберфахівці успішно атакували систему російського підсанкційного “Газпромбанку”.

19 листопада під удар ГУР потрапив “МТС-Банк”. У роботі банку, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ, стався масштабний збій.

18 жовтня кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську держсистему контролю руху морського транспорту.

11 жовтня фахівці ГУР здійснили кібератаку на Північно-Кавказький федеральний університет, який готує військових спеціалістів для Росії.

4 жовтня кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

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