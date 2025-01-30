Кандидат у президенти Румунії, відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами, Калін Георгеску назвав Україну “вигаданою державою”.

Поділ території України між сусідніми країнами є неминучим, заявив Георгеску під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.

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Георгеску: територію України розділять між собою сусідні держави

Проросійський політик зазначив, Румунія претендує на частину територій України.

“Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми?

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У нас є Північна Буковина. Це - наш інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно?

Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...” – заявив Георгеску.

Він абсолютно впевнений у тому, що територія України буде поділена, і наголосив на тому, що Україна, як держава, взагалі не існує.

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“На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!” – каже Георгеску.

21 січня стало відомо, що Калін Георгеску залишається лідером президентських перегонів напередодні травневих повторних президентських виборів у Румунії.

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Україна відреагувала на заяви Георгеску

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що проросійські політики, на зразок румунського Георгеску, заявами про “поділ України” лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії та успіх національних утворень на території нинішньої РФ.

“Бо агресивна імперія, яка язиками інших пропонує «поділ світу» не має довіри і тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої росії для зменшення світових загроз”, - зазначив Коваленко.

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У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

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Проросійський політик з Болгарії хоче забрати частину Одещини

10 січня лідер ультраправої болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов, також відомий своїми проросійськими поглядами, заявив про територіальні претензії до України та Македонії.

Він запропонував “логічно повернути” до складу Болгарії Південну Бессарабію (південна частина Одеської області) і Північну Македонію.

Посольство України у Болгарії назвало заяви лідера проросійської партії неприпустимими для країни-члена ЄС.

У відомстві додали, що такі заяви підтверджують системне просування наративів Кремля Костадіновим.