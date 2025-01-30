На початку цього тижня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило всі свої проєкти в Україні.

Рішення було ухвалене після того, як USAID отримало директиву Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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На цьому тлі проєкт журналістських розслідувань BIHUS.Info звернувся за допомогою до своїх читачів і глядачів.

У зверненні на Facebook журналісти зазначили, що гранти USAID становили 2/3 бюджету проєкту і закликали фінансово підтримати BIHUS.Info.

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«… якщо ви вважаєте незалежну журналістику важливою – підтримайте її. Якщо ні – виходить, це нікому не потрібно», - наголошують журналісти у своєму пості.

Як припинення фінансування USAID вплинуло на медіа України

Варто додати, що після оголошення рішення USAID, протягом останніх кількох днів низка українських і культурних проєктів оголосили, що у зв’язку з припиненням фінансування вони призупиняють роботу або змушені скорочувати штат.

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Йдеться про студентів-активістів, які підтримували ХАМАС після терактів 7 жовтня 2023 року.

Докладно про це писало Суспільне культура. За інформацією «Суспільного», про зменшення команди вже цього року заявив суспільно-культурний мультимедійний українознавчий проєкт Ukraїner. Його великі документальні дослідження на 80 % залежали від цього фінансування.

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За допомогою звернулася також команда проєкту Music Saves Ukraine. Про скасування найближчих подій повідомив “Лютий театр”.

Про проблеми з фінасуванням, як пише «Суспільне», повідомили газета “Слобідський край”, а також видання “Цукр.”, Кавун.City”, Гречка. Кропивницький”.

Також із закликом про підтримку виступило Hromadske, де повідомили, що призупиняють частину проєктів, які реалізація яких фінансувалася з грантових коштів.

Фінансова допомога USAID – що варто знати

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансує проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Зазвичай, це гуманітарні, освітні та культурні проєкти, є у портфелі проєктів також й ті, що підтримують інфраструктуру та технології. Минулого року на таку підтримку з бюджету США виділялося до 22 мільярдів доларів.

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Варто зазначити, що лише в Україні після початку повномасштабного вторгнення USAID надала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів від USAID надійшли у формі прямої бюджетної підтримки.

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