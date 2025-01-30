На початку цього тижня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило всі свої проєкти в Україні.
Рішення було ухвалене після того, як USAID отримало директиву Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.
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На цьому тлі проєкт журналістських розслідувань BIHUS.Info звернувся за допомогою до своїх читачів і глядачів.
У зверненні на Facebook журналісти зазначили, що гранти USAID становили 2/3 бюджету проєкту і закликали фінансово підтримати BIHUS.Info.
«… якщо ви вважаєте незалежну журналістику важливою – підтримайте її. Якщо ні – виходить, це нікому не потрібно», - наголошують журналісти у своєму пості.
Як припинення фінансування USAID вплинуло на медіа України
Варто додати, що після оголошення рішення USAID, протягом останніх кількох днів низка українських і культурних проєктів оголосили, що у зв’язку з припиненням фінансування вони призупиняють роботу або змушені скорочувати штат.
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Докладно про це писало Суспільне культура. За інформацією «Суспільного», про зменшення команди вже цього року заявив суспільно-культурний мультимедійний українознавчий проєкт Ukraїner. Його великі документальні дослідження на 80 % залежали від цього фінансування.
За допомогою звернулася також команда проєкту Music Saves Ukraine. Про скасування найближчих подій повідомив “Лютий театр”.
Про проблеми з фінасуванням, як пише «Суспільне», повідомили газета “Слобідський край”, а також видання “Цукр.”, Кавун.City”, Гречка. Кропивницький”.
Також із закликом про підтримку виступило Hromadske, де повідомили, що призупиняють частину проєктів, які реалізація яких фінансувалася з грантових коштів.
Фінансова допомога USAID – що варто знати
Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансує проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.
Зазвичай, це гуманітарні, освітні та культурні проєкти, є у портфелі проєктів також й ті, що підтримують інфраструктуру та технології. Минулого року на таку підтримку з бюджету США виділялося до 22 мільярдів доларів.
Варто зазначити, що лише в Україні після початку повномасштабного вторгнення USAID надала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів від USAID надійшли у формі прямої бюджетної підтримки.