«Хочу сказати, що 155-та бригада пройшла початковий період кризи, який загалом був у всіх новостворених бригадах, і мені здається, що криза закінчується, – написав він. – Люди, які пішли в СЗЧ, зараз намагаються повернутися.. Кістяк бригади, мені здається, сформувався. Нові військові, які мобілізувалися, добре освоїли цю техніку ... їм вдалося стабілізувати свою зону відповідальності».

В середу відомий військовий кореспондент Андрій Цаплієнко написав про це своїм 300 000 підписникам, опублікувавши фотографії, на яких він їде на борту французького легкого танка АМ-30 на Покровському напрямку.

Військовий журналіст Юрій Бутусов – один із найвідвертіших критиків багаторічної політики ЗСУ , спрямованої на поповнення поріділих лав за рахунок створення нових бойових бригад замість посилення існуючих, – написав у четвер, що підрозділи підготовленої і оснащеної Францією 155-ї бригади здобули локальні успіхи на гарячому Покровському напрямку, і що, на його думку, вона стає боєздатною. За його словами, передові підрозділи зупинили російські атаки, а командування бригади вчиться виконувати свою роботу.

Скандально відома 155-та бригада «Анна Київська» повільно відновлює боєздатність. Втім, військові оглядачі вважають, що глибинні причини невдач у підготовці до бою цього формування – погана політика набору та підготовки – стосуються не лише цієї бригади і навряд чи будуть виправлені найближчим часом.

Проблеми 155 бригади “Анна Київська” - подробиці

Протягом листопада і грудня українські військові ЗМІ, а за ними й міжнародні платформи, з занепокоєнням повідомляли про численні випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) в 155-й бригаді чисельністю 3 000 осіб під час навчань у Франції. Тоді ж стало відомо, що майже всі тренінги так і не вийшли за межі напрацювання індивідуальних навичок солдатів.

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Бригада, яка вперше в історії ЗСУ була сформована за кордоном і з’явилася на французькому телебаченні разом із президентом Емманюелем Макроном.

В бій бригаду відправили без критично важливого обладнання, як-от ударні й розвідувальні безпілотники. У багатьох випадках командири навіть ніколи не зустрічалися зі своїми солдатами перед тим, як йти з ними в бій.

Подібні повідомлення про недбалу організацію та некваліфіковане керівництво у більш ніж півтора десятка нових формувань, які ЗСУ створювали з нуля, викликали критику не лише з боку ЗМІ, але навіть від ветеранів бойових дій.

Підполковник Денис Прокопенко, командир 12-ї бригади Національної гвардії «Азов», яка прославилася майже епічною обороною Маріуполя навесні 2022 року, у коментарях від 17 січня заявив, що командирам «зелених» (тобто, новосформованих - ред.) підрозділів ЗСУ часто бракує базових критично важливих знань – наприклад, як сформувати лінію оборони, як координувати вогонь підрозділів або керувати підрозділом, не допускаючи неефективності та корупції, що з’їдають гроші та ресурси.

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Скільки нових бригад ЗСУ було створено у 2024 році - докладніше

За повідомленнями ЗМІ, у другій половині 2024 року керівництво ЗСУ відчуло наближення кадрового голоду і «вирішило» проблему, створивши на папері дев’ять бойових бригад чисельністю загалом до 50 000 бійців.

На кінець 2024 року разом зі 155-ю бригадою на різних етапах формування та підготовки перебували 150-а, 151-а, 152-а, 153-я, 154-а, 156-а, 157-а та 5-а (важка) бригади, які разом мали скласти головний резерв ЗСУ.

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Про проблеми з розгортанням, подібні до тих, які були в 155-й бригаді, повідомляли незалежні інформаційні платформи в чотирьох інших бригадах.

А якщо прослідкувати за дискусіями на акаунтах в українських військових соцмережах, можна побачити, брак кадрів – особливо компетентних командирів – є фактично загальною проблемою. У середині січня президент Володимир Зеленський наказав армійському керівництву розібратися з цими проблемами та вжити заходів для їх вирішення.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Михайло Драпатий заявив, що проблеми у 155-й бригаді реальні, але він упевнений, що вона стане боєздатною. Він визнав, що командири нижчої ланки часом приховують недоліки від вищого командування (що є рідкістю для ЗСУ) і опублікував електронну адресу і телефон гарячої лінії, щоб солдати, стурбовані своїм керівництвом, могли зв’язатися з ним напряму.

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13 січня українські ЗМІ повідомили, що Зеленський наказав припинити формування нових бригад і розпорядився направляти нещодавно мобілізованих і підготовлених солдатів на поповнення і посилення існуючих бригад, а не для створення нових.

Цю новину широко підхопили українські військові блогери та військові ЗМІ, але багато хто наголошував, навіть якщо новобранці в майбутньому будуть направлені до досвідчених підрозділів, головна проблема – достатня кількість компетентних бойових командирів нижчої ланки – серйозно не вирішиться.

У ЗСУ критично мало сержантів і старшин - це проблема

Наразі нові молодші офіцери вступають до лав ЗСУ після чотирьох років училища, де основна увага приділяється військовій дисципліні та теорії, і відносно мало уваги приділяється тактиці малих підрозділів і керуванню бойовими діями.

Хоча в більшості українських університетів є військові кафедри, гігантський розмір української армії – близько 800 000 (як сказав Зеленський у січні) – на тлі великих втрат серед бойових командирів призвів до того, що їй хронічно не вистачає компетентних молодших командирів.

За словами досвідчених командирів, потрібна не широкомасштабна загальна реформа ЗСУ, а достатня кількість молодших офіцерів і сержантів, відібраних на основі здорового глузду і навчених базовим лідерським навичкам і впевненості в собі, щоб вони могли командувати молодими солдатами в бою.

«Що зводить мене з розуму від усіх цих розмов про реформи і так далі, так це те, що я розумію, наскільки просто було би їх реалізувати, – сказав полковник Андрій Білецький, командир славетної 3-ї десантно-штурмової бригади, в інтерв’ю, опублікованому в середині січня. – Це не те, що люди, готові [командувати], просто ростуть на деревах, і ви підходите і зриваєте їх, а потім кидаєте в мікроавтобуси й везете на фронт».