В ніч на 31 січня Одеська область вчергове зазнала атаки російських дронів-камікадзе “Shahed”. Внаслідок атаки постраждали люди та інфраструктура.

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

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“Шахеди” вдарили по Чорноморську: є постраждалі та руйнування − докладніше

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА, поранення отримали четверо осіб, серед яких лікар-хірург, який травмувався під час операції. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, двоє отримали амбулаторну допомогу.

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Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм

Очільник деської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження міської лікарні, житлового будинку, адмінбудівлі, зернового складу та вантажних автомобілів. 

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астина міста та передмістя залишилися без електропостачання.

Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм

Фахівці “ДТЕК” вже працюють над відновленням електропостачання.

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Атаки дронів на Сумщину, 31 січня − що треба знати

Ввечері 30 січня та вночі 31 січня Сумська область зазнала атак російських дронів-камікадзе “Shahed”.

У Сумській області, за даними місцевої ОВА, близько 22:00 дрон атакував Краснопільську громаду. Внаслідок влучання в приватний будинок сталася пожежа. Двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

У ніч проти 30 січня російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував багатоквартирний будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування. Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару збільшилась до восьми, 12 людей дістали поранення.

28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки.

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За даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загиблі були працівницями підприємства. Загиблим було 54 та 56 років. Їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники. 

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