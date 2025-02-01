Служба безпеки України заявила, що затримала мешканку Львова, яка готувала теракт у центрі Києва.

За даними слідства, підозрювана планувала підірвати вибухівку біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

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Агентка РФ готувала теракт у центрі Києва: подробиці

У СБУ зазначили, що локація, де планувався теракт, наразі не використовується співробітниками спецслужби. На момент повномасштабного вторгнення вони працюють в інших місцях.

Однак, потенційний підрив міг призвести до великих жертв серед цивільних у центрі міста.

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На місці події у затриманої виявили сумку з саморобним вибуховим пристроєм потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

«Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху», - розповіли в СБУ.

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Потенційний теракт у столиці: що відомо про агентку

За матеріалами справи, для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші на телеграм-каналах.

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За вказівкою окупантів, дівчина приїхала до Києва. Російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

«Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі», - додали деталі в СБУ.

За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники затримали підозрювану «на гарячому», коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

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Їй повідомили про підозру за кількома статтями. Зокрема, державна зрада, підготовка до теракту та незаконне поводження зі зброєю.

Дівчинці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.