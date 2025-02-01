У Полтаві та області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого.

Про це повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

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«У громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу», - написала вона. 

Удар по Полтаві: що відомо про загиблих 

Станом на 15:30 відомо про сімох загиблих. 

Постраждали 14 людей. Серед травмованих - троє дітей. 

Надзвичайники врятували 22 мешканців. 

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Тривають аварійно-рятувальні роботи. 

Залучені кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками. 

Рятувальники, поліцейські, всі небайдужі допомагають у розборі завалів.

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Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві

Зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Влучили у житловий будинок. 

Зруйнований під’їзд із першого по 5 поверхи. На місці виникла пожежа. 

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Пошкоджено сусідні будинки та понад десяток автівок. 

Як повідомили в Повітряних силах, росіяни атакували місто ракетою Х-22.

«Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл «балістикою» історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва», - йдеться в повідомленні. 

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