У Полтаві та області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого.

Про це повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

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«У громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу», - написала вона.

Удар по Полтаві: що відомо про загиблих

Станом на 15:30 відомо про сімох загиблих.

Постраждали 14 людей. Серед травмованих - троє дітей.

Надзвичайники врятували 22 мешканців.

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Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Залучені кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.

Рятувальники, поліцейські, всі небайдужі допомагають у розборі завалів.

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Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві

Зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Влучили у житловий будинок.

Зруйнований під’їзд із першого по 5 поверхи. На місці виникла пожежа.

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Пошкоджено сусідні будинки та понад десяток автівок.

Як повідомили в Повітряних силах, росіяни атакували місто ракетою Х-22.

«Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл «балістикою» історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва», - йдеться в повідомленні.