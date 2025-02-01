У Полтаві та області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого.
Про це повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.
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«У громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу», - написала вона.
Удар по Полтаві: що відомо про загиблих
Станом на 15:30 відомо про сімох загиблих.
Постраждали 14 людей. Серед травмованих - троє дітей.
Надзвичайники врятували 22 мешканців.
Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Залучені кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.
Рятувальники, поліцейські, всі небайдужі допомагають у розборі завалів.
Ракетний удар по центру Одеси: постраждало 7 людей
Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві
Зранку російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Влучили у житловий будинок.
Зруйнований під’їзд із першого по 5 поверхи. На місці виникла пожежа.
Пошкоджено сусідні будинки та понад десяток автівок.
Як повідомили в Повітряних силах, росіяни атакували місто ракетою Х-22.
«Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл «балістикою» історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва», - йдеться в повідомленні.