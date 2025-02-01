У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників - Ярдена Бібаса, французько-ізраїльського громадянина Офера Кальдерона та Кіта Сігела, який має громадянство Ізраїлю та США. 

Усі троє були викрадені під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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ХАМАС звільнив трьох заручників: хто вони 

Звільнений Ярден Бібас - батько двох наймолодших заручників. Малюку Кфіру на момент викрадення було лише 9 місяців. Старшому Аріелю тоді виповнилося чотири роки. У листопаді 2023 року ХАМАС заявив, що хлопчики та їхня мати Ширі, яка була викрадена разом з ними, загинули в результаті ізраїльського авіаудару. Відтоді про них немає жодних звісток.

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Разом з Бібасом, ХАМАС відпустив Офера Кальдерона, який має громадянство Франції та Ізраїлю. 

Чоловіків передали представнику Червоного Хреста в місті Хан-Юніс на півдні Гази. 

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Це найбільша передача озброєння з Ізраїлю до України від початку повномасштабного вторгнення.

Пізніше ХАМАС звільнив американо-ізраїльського громадянина Кіта Сігела. 

Очікується, що Ізраїль у відповідь передасть 182 палестинських в’язнів, заявили в ХАМАС. 

До вівторка мають розпочатися переговори про звільнення решти заручників і виведення ізраїльських військ з Гази в рамках другого етапу угоди.

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Обмін заручниками і в’язнями між Ізраїлем та ХАМАС

Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я. 

Угода передбачає, що на першому етапі мають звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують в Газі, в обмін на тисячі палестинських в’язнів. Зробити це планують протягом шести тижнів. 

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив 19 січня. Ще чотирьох відпустили 25 січня. 

Усі звільнені пробули у полоні з 7 жовтня 2023 року.

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