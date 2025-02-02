У суботу ввечері російські війська обстріляли інтернат у Суджі Курської області, що перебуває під контролем українських Сил оборони. 

Загинуло чотири людини. Ще четверо - у тяжкому стані. 

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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

Удар РФ по інтернату у Суджі: подробиці

84 постраждалим цивільним знадобилася медична допомога. 

«Близько 17:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано», - повідомили в Генштабі. 

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За даними Генштабу, на момент атаки в будівлі перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

У штабі кажуть, що росіяни знали, що в інтернаті виключно цивільні, серед яких жінки та діти.

Інтернат у Суджі обстріляли росіяни: докази

Міноборони РФ звинуватило в ударі Україну. 

Однак, Повітряні сили оприлюднили докази, що інтернат у Суджі обстріляли росіяни. 

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У своєму вечірньому зверненні глава держави вкотре нагадав, що Росія використовує сотні іноземних компонентів у дронах та ракетах, якими атакує Україну.

Військові опублікували скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

Зазначається, що авіація РФ скинула керовану авіабомбу по місцю тимчасового проживання цивільного населення на вул. Леніна, 7. Це триповерховий будинок колишнього інтернату. 

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Зеленський прокоментував обстріл інтернату у Суджі

Президент Володимир Зеленський порівняв обстріл інтернату з діями Росії в Україні, Чечні та Сирії. 

«Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи», - написав він у соцмережі. 

Глава держави вкотре закликав світ діяти щодо РФ «сильно й рішучо», аби зупинити її агресію. 

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