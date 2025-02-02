У суботу ввечері російські війська обстріляли інтернат у Суджі Курської області, що перебуває під контролем українських Сил оборони.

Загинуло чотири людини. Ще четверо - у тяжкому стані.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удар РФ по інтернату у Суджі: подробиці

84 постраждалим цивільним знадобилася медична допомога.

«Близько 17:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано», - повідомили в Генштабі.

Advertisement

За даними Генштабу, на момент атаки в будівлі перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

У штабі кажуть, що росіяни знали, що в інтернаті виключно цивільні, серед яких жінки та діти.