У суботу ввечері російські війська обстріляли інтернат у Суджі Курської області, що перебуває під контролем українських Сил оборони.
Загинуло чотири людини. Ще четверо - у тяжкому стані.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Удар РФ по інтернату у Суджі: подробиці
84 постраждалим цивільним знадобилася медична допомога.
«Близько 17:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано», - повідомили в Генштабі.
За даними Генштабу, на момент атаки в будівлі перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.
У штабі кажуть, що росіяни знали, що в інтернаті виключно цивільні, серед яких жінки та діти.
Інтернат у Суджі обстріляли росіяни: докази
Міноборони РФ звинуватило в ударі Україну.
Однак, Повітряні сили оприлюднили докази, що інтернат у Суджі обстріляли росіяни.
За тиждень РФ запустила по Україні 50 ракет та сотні дронів
Військові опублікували скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.
Зазначається, що авіація РФ скинула керовану авіабомбу по місцю тимчасового проживання цивільного населення на вул. Леніна, 7. Це триповерховий будинок колишнього інтернату.
Зеленський прокоментував обстріл інтернату у Суджі
Президент Володимир Зеленський порівняв обстріл інтернату з діями Росії в Україні, Чечні та Сирії.
«Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи», - написав він у соцмережі.
Глава держави вкотре закликав світ діяти щодо РФ «сильно й рішучо», аби зупинити її агресію.