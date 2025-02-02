Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

«Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю», - цитує Трампа The Washington Post.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США.

Торгівельна війна почалась: Трамп підписав укази

Своє рішення Трамп пояснив необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією та наркоторгівлею. Зокрема постачанням фентанілу до США.

Advertisement

За даними ЗМІ, нові тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю почнуть діяти уже з вівторка, 4 лютого.

Американські імпортери сплачуватимуть 25% податку на товари з Канади та Мексики, а також 10% - на продукцію з Китаю.

Зараз більшість товарів з Канади та Мексики не обкладаються митами відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого президентства.

Більше по темі НАТО планує запропонувати Трампу компроміс щодо Гренландії Бажання Трампа придбати Гренландію наразі є предметом неофіційних переговорів у НАТО.

Водночас на багато китайських товарів вже діють мита до 25%. Тож нові тарифи додадуться до цих податків.

Під 10% мито потрапила також канадська нафта та інші енергоресурси.

Мита США проти Канади: реакція Трюдо

У відповідь на рішення американського президента прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мит на американські товари.

Advertisement

«Сьогодні ввечері я оголошую, що Канада відповість на торгові заходи США 25-відсотковими митами на американські товари на суму 155 мільярдів канадських доларів», - заявив Трюдо.

Він додав, що тарифи будуть «далекосяжними» та включатимуть предмети повсякденного вжитку. Зокрема, алкоголь, фрукти, овочі, одяг і взуття.

«Як і американські мита, наша відповідь також буде далекосяжною і включатиме такі повсякденні товари, як американське пиво, вино та бурбон. Фрукти та фруктові соки, включаючи апельсиновий сік, а також овочі, парфуми, одяг і взуття», - уточнив Трюдо.

Advertisement

Мексика обіцяє США дзеркальну відповідь

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.

«Я доручила міністру економіки реалізувати план «Б», над яким ми працювали, що включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики», - заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Вона не уточнила, на які саме американські товари будуть націлені оголошені заходи.

У своєму дописі в соцмережі Х президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також спростувала звинувачення Дональда Трампа, що наркокартелі перебувають у союзі з мексиканським урядом.

Advertisement

«Ми категорично відкидаємо наклеп Білого дому про те, що мексиканський уряд має альянси зі злочинними організаціями. Якщо такий альянс десь і існує, то це з виробниками зброї в США, які продають потужну зброю цим злочинним угрупованням», - написала вона.

Китай відреагував на нові мита США

У Пекіні переконані, що нові мита США шкодять не лише обом країнам, а й усьому світу.

«Сполучені Штати ввели 10% мито на китайську продукцію, що експортується до США, через проблему фентанілу. Китай рішуче виступає проти цього і наголошує, що в торгових і тарифних війнах переможців не буде. Одностороннє запровадження мит серйозно порушує правила СОТ і не тільки не вирішує власних проблем США, а й завдає шкоди обом сторонам і всьому світу», - йдеться в заяві МЗС Китаю.

У відомстві стверджують, що Китай є однією з країн світу, де діє найсуворіша політика контролю над обігом наркотиків.

Advertisement

«Фентаніл є проблемою Америки, а Китай у дусі дружби надає Сполученим Штатам підтримку у вирішенні цієї проблеми», - заявили в китайському МЗС.

Пекін вважає, що додаткові тарифи є не конструктивними та неминуче підірвуть майбутню співпрацю між двома країнами у сфері контролю над наркотиками.