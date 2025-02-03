У п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що члени його адміністрації «вже розмовляють» з російськими чиновниками про припинення війни в Україні, вперше підтвердивши факт таких перемовин з моменту його вступу на посаду 20 січня.

Адміністрація Трампа говорить з Росією про припинення війни в Україні

Він не повідомив, хто саме з представників його адміністрації брав участь у дискусіях, які Трамп назвав «дуже серйозними», і чи призвели вони до якихось рішень.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент України Володимир Зеленський дає прес-конференцію на полях саміту ЄС. Брюссель, 17 жовтня 2024 р. (Фото: JOHN THYS / AFP)

Advertisement

«Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось значне, – сказав Трамп під час обміну думками в Овальному кабінеті, про який повідомила агенція Associated Press (AP). – Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я тоді був президентом».

Більше по темі Адміністрація США скасувала статус тимчасового захисту для 350 тис. венесуельців Громадяни Венесуели втратять право на роботу та захист від депортації.

На конкретне запитання журналістів, чи говорив він вже безпосередньо з президентом Росії Владіміром Путіним, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити».

Двосторонні переговори про закінчення війни – що треба знати

Українські офіційні особи висловили стурбованість перспективою проведення двосторонніх переговорів між США і Росією без участі Києва. «Говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх», – сказав Зеленський в інтерв’ю в суботу.

Advertisement

З моменту своєї інавгурації Трамп неодноразово звинувачував свого попередника Джо Байдена у війні в Україні, і Путін повторив цю думку в нещодавніх коментарях на державному телебаченні: «У нас завжди були ділові, прагматичні, але в той же час довірчі відносини з нинішнім президентом США. Я не можу не погодитися з ним, що якби він був президентом, якби у нього не вкрали перемогу в 2020 році, то кризи, яка виникла в Україні в 2022 році, можна було б уникнути».

Advertisement

Однак у дописі від 22 січня в своїй соціальній мережі Truth Social американський президент схоже, виступив із погрозою на адресу Кремля: «Домовтеся зараз і ПРИПИНІТЬ цю безглузду війну! Буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, і не укладемо її найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як обкласти високими податками, тарифами і санкціями все, що Росія продає Сполученим Штатам». Трамп додав, що Росія може обрати «легкий шлях або важкий».

Нещодавно він запровадив захмарні тарифи як засіб тиску на союзників, щоб змусити їх дослухатися його цілей «Америка понад усе».

Короткочасна тарифна війна з Колумбією вибухнула, коли президент Ґуставо Петро не впустив два літаки з депортованими іммігрантами, вимагаючи, щоб до них ставилися з більшою гідністю і повагою під час репатріації. Трамп негайно відреагував, запровадивши 25% мито на всі колумбійські товари, що надходять до США, на що Колумбія ввела відповідні мита на американські товари, що надходять до Колумбії. Потім Петро відступив і прийняв мігрантів на умовах Трампа, поклавши край суперечці і скасувавши тарифи.

Advertisement

У суботу Трамп оголосив про нові тарифи для найбільших торговельних партнерів США – Канади, Мексики та Китаю.

Як пояснив Білий дім, 25% мита на товари сусідів Америки мають змусити Мексику зупинити потік нелегальних іммігрантів через південний кордон і підштовхнути Канаду до припинення ввезення фентанілу через північний кордон, проте не конкретизував, що саме мають зробити ці союзники для скасування тарифів.

Advertisement

Пізно ввечері в суботу прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про негайне запровадження 25-відсоткові тарифи на імпортовані американські товари на суму 30 мільярдів доларів.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила, що її країна відповість тим самим, але не поділилася жодними подробицями щодо тарифів.

Китай стикнувся з додатковим 10% тарифом на всі імпортовані товари і заявив, що позиватиметься до Світової організації торгівлі.

Ці швидкі дії Трампа можуть посилити тиск на Кремль після його відвертих погроз торговельною війною з Росією, якщо Путін не сяде за стіл чесних мирних переговорів з Україною та США.