Міністр закордонних справ Сибіга назвав заяви російського президента Владіміра Путіна про нелегітимність Зеленського абсурдними.

Сибіга відреагував на заяви Путіна про нелегітимність Зеленського

“Заяви Путіна про легітимність президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні змінилося три президенти на чесних виборах; президент Трамп повернувся на другий термін після вражаючої перемоги. Це і є демократія і легітимність”, − пояснив очільник МЗС.

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Він додав, що російський лідер узурпував владу в РФ, знищив опонентів і вільні медіа, фальсифікував вибори та залишився при владі довше за Сталіна.

“Якщо чиясь легітимність і ставиться під сумнів, то це легітимність московського диктатора, який створює гарматне м’ясо з двадцятирічних чоловіків, народжених, коли він вже був при владі”, − пояснив Сибіга.

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Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори

Раніше Зеленський відреагував на заяву російського лідера Путіна про нібито “нелегітимність” українського лідера в контексті переговорів.

Він нагадав, як у 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.

У коментарі російським пропагандистам російський президент заявив, що вести переговори можна з ким завгодно, але український президент нібито “через нелегітимність” не може нічого підписувати.

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Президент Росії, на думку аналітиків, і надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни. 

Напередодні президент РФ заявляв про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які, за його словами, турбують Вашингтон.

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