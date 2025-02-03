Міністр закордонних справ Сибіга назвав заяви російського президента Владіміра Путіна про нелегітимність Зеленського абсурдними.

Сибіга відреагував на заяви Путіна про нелегітимність Зеленського

“Заяви Путіна про легітимність президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні змінилося три президенти на чесних виборах; президент Трамп повернувся на другий термін після вражаючої перемоги. Це і є демократія і легітимність”, − пояснив очільник МЗС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Він додав, що російський лідер узурпував владу в РФ, знищив опонентів і вільні медіа, фальсифікував вибори та залишився при владі довше за Сталіна.

“Якщо чиясь легітимність і ставиться під сумнів, то це легітимність московського диктатора, який створює гарматне м’ясо з двадцятирічних чоловіків, народжених, коли він вже був при владі”, − пояснив Сибіга.