Міністр закордонних справ Сибіга назвав заяви російського президента Владіміра Путіна про нелегітимність Зеленського абсурдними.
Сибіга відреагував на заяви Путіна про нелегітимність Зеленського
“Заяви Путіна про легітимність президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні змінилося три президенти на чесних виборах; президент Трамп повернувся на другий термін після вражаючої перемоги. Це і є демократія і легітимність”, − пояснив очільник МЗС.
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Він додав, що російський лідер узурпував владу в РФ, знищив опонентів і вільні медіа, фальсифікував вибори та залишився при владі довше за Сталіна.
“Якщо чиясь легітимність і ставиться під сумнів, то це легітимність московського диктатора, який створює гарматне м’ясо з двадцятирічних чоловіків, народжених, коли він вже був при владі”, − пояснив Сибіга.
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Putin’s remarks about the legitimacy of Ukraine’s President are absurd. During his quarter-century stay in the Kremlin, Ukraine saw three presidents change in fair elections; President Trump returned for a second term after an impressive victory. This is democracy and legitimacy.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2025
Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори
Раніше Зеленський відреагував на заяву російського лідера Путіна про нібито “нелегітимність” українського лідера в контексті переговорів.
Він нагадав, як у 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.
У коментарі російським пропагандистам російський президент заявив, що вести переговори можна з ким завгодно, але український президент нібито “через нелегітимність” не може нічого підписувати.
Президент Росії, на думку аналітиків, і надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни.
Напередодні президент РФ заявляв про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які, за його словами, турбують Вашингтон.