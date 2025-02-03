Російські спецслужби організовують вибухи в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та атаки на українських військовослужбовців, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія організовує вибухи в ТЦК − подробиці

“Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ РФ та ФСБ РФ”, − пояснив Коваленко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Коваленка, паралельно з цими операціями Росія посилює медійну кампанію, спрямовану на підрив мобілізації в Україні.

Advertisement

“Особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації й вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року”, − підсумував Коваленко.

Теракти в ТЦК − що треба знати

Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.  

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу. 

У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна
Більше по темі

У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна

Бомба здетонувала в момент, коли засновник батальйону Арбат перебував у під’їзді разом з охороною

Він назвав це “червоною лінією, яку не можна перетинати”. Михайло Драпатий наголосив, що жодних виправдань вбивства чи нападу на військових ТЦК немає.

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК

Advertisement

Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих. 

2 лютого в Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля будівлі ТЦК, унаслідок чого чоловік дістав поранення.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Росія
РосЗМІ поширили фейк про пілота гелікоптера, який розбився у Вашингтоні Росія
РосЗМІ поширили фейк про пілота гелікоптера, який розбився у Вашингтоні
Стів Браун
7г тому
Білий дім говорив з Росією про припинення війни в Україні − Трамп Росія
Білий дім говорив з Росією про припинення війни в Україні − Трамп
Кейті Лівінгстоун
8г тому
Сибіга розкритикував заяви Путіна на тему легітимності Зеленського Путін
Сибіга розкритикував заяви Путіна на тему легітимності Зеленського
Київ Пост
9г тому
Дрони уразили Астраханський газопереробний завод і НПЗ “Лукойлу” в РФ Росія
Дрони уразили Астраханський газопереробний завод і НПЗ “Лукойлу” в РФ
Київ Пост
10г тому
Читати далі
За січень ЗСУ уразили дев’ять нафтових об’єктів у Росії Росія
За січень ЗСУ уразили дев’ять нафтових об’єктів у Росії
Київ Пост
4г тому
Дрони СБУ та ССО налетіли на Волгоградський НПЗ і Астраханський ГПЗ Росія
Дрони СБУ та ССО налетіли на Волгоградський НПЗ і Астраханський ГПЗ
Київ Пост
5г тому
У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна Росія
У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна
Київ Пост
7г тому
Трамп заявив, що його адміністрація готує зустрічі з Україною та Росією Росія
Трамп заявив, що його адміністрація готує зустрічі з Україною та Росією
Київ Пост
7г тому
Спонсорований контент
" Попередній Білий дім говорив з Росією про припинення війни в Україні − Трамп
Далі » ППО збила 38 ворожих безпілотників, ще 25 локаційно втрачені