Російські спецслужби організовують вибухи в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та атаки на українських військовослужбовців, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Росія організовує вибухи в ТЦК − подробиці
“Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ РФ та ФСБ РФ”, − пояснив Коваленко.
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За словами Коваленка, паралельно з цими операціями Росія посилює медійну кампанію, спрямовану на підрив мобілізації в Україні.
“Особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації й вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року”, − підсумував Коваленко.
Теракти в ТЦК − що треба знати
Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу.
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Він назвав це “червоною лінією, яку не можна перетинати”. Михайло Драпатий наголосив, що жодних виправдань вбивства чи нападу на військових ТЦК немає.
1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК.
Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих.
2 лютого в Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля будівлі ТЦК, унаслідок чого чоловік дістав поранення.