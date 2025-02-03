Російські спецслужби організовують вибухи в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та атаки на українських військовослужбовців, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія організовує вибухи в ТЦК − подробиці

“Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ РФ та ФСБ РФ”, − пояснив Коваленко.

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За словами Коваленка, паралельно з цими операціями Росія посилює медійну кампанію, спрямовану на підрив мобілізації в Україні.

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“Особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації й вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року”, − підсумував Коваленко.

Теракти в ТЦК − що треба знати

Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу.

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Він назвав це “червоною лінією, яку не можна перетинати”. Михайло Драпатий наголосив, що жодних виправдань вбивства чи нападу на військових ТЦК немає.

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК.

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Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих.

2 лютого в Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля будівлі ТЦК, унаслідок чого чоловік дістав поранення.