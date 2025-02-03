У ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.
Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.
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Атака на “Лукойл” та Астраханський ГПЗ − подробиці
За даними джерела, Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) − один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії, який переробляє майже 6% всієї нафти в країні.
На Волгоградському НПЗ пошкоджено факельне господарство, установки первинної переробки та технологічні установки.
Водночас Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) є одним із ключових енергетичних об’єктів РФ, який переробляє 12 млрд куб. м газового конденсату щорічно.
На ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Триває пожежа, роботу заводу зупинено, працівників евакуйовано.
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“Це вже п’ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РФ. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність”, − наголосило поініформоване джерело.
Дрони уразили Астраханський газопереробний завод і НПЗ “Лукойлу” в РФ
Раніше було відомо, що в ніч проти 3 лютого безпілотники налетіли на Астраханський газопереробний завод і нафтопереробний завод “Лукойлу” у Волгограді в Росії.
Астараханський ГПЗ є одним із головних енергетичних об’єктів Росії, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину і дизельного пального. Він має важливе значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки пальне є основним джерелом фінансування оборонної сфери.
Спочатку інформації про атаку на нафтопереробний завод “Лукойлу”. Пізніше російські Tелеграм-канали почали повідомляти про вибухи в місті та ймовірну атаку безпілотників на промисловий об’єкт. Після атаки в кількох районах Волгограда зникло світло.