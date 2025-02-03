Протягом січня 2025 року Збройні сили України завдали ударів по дев’яти нафтових об’єктах на території Росії, повідомило Стратегічне командування ЗСУ.

9 нафтових об’єктів РФ знищено ЗСУ за січень − подробиці

До списку атакованих об’єктів входять такі:

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нафтобаза в Енгельсі (Саратовська область);

нафтобаза “8 березня” (Тульська область);

нафтобаза в Людіново (Калузька область);

нафтобаза “Ліскінська” (Воронезька область) − двічі;

Смоленський авіаційний завод;

завод “Кремній Ел” у Брянську;

Рязанська нафтопереробна компанія − двічі;

НПЗ у Кстово (Нижньогородська область);

нафтобаза у Волгограді.

“Сили оборони працюють. Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо”, − зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Ці атаки спрямовані на послаблення військового потенціалу Росії та її здатності вести війну проти України.

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Інфографіка: СтратКом ЗСУ / Телеграм

Масовані атаки ЗСУ на російську нафтову інфраструктуру

В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.

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Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.

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У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії. Тоді ж безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

26 січня українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”.

Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.