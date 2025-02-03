В ніч проти 3 лютого безпілотники налетіли на Астраханський газопереробний завод і нафтопереробний завод “Лукойлу” у Волгограді в Росії.

Про це повідомили російський новинний Телеграм-канал ASTRA та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

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Атака дронів на Росію: горить Астраханський газопереробний завод

За словами Коваленка, завод є одним із головних енергетичних об’єктів Росії, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину і дизельного пального. Він має важливе значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки пальне є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

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ASTRA повідомляла про вибухи та пожежу в районі заводу ще о третій ночі.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив атаку безпілотників на об’єкти паливно-енергетичного комплексу та пожежу. Він стверджує, що атаку здійснили ЗСУ, і що постраждалих немає.