В ніч проти 3 лютого безпілотники налетіли на Астраханський газопереробний завод і нафтопереробний завод “Лукойлу” у Волгограді в Росії.
Про це повідомили російський новинний Телеграм-канал ASTRA та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Атака дронів на Росію: горить Астраханський газопереробний завод
За словами Коваленка, завод є одним із головних енергетичних об’єктів Росії, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину і дизельного пального. Він має важливе значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки пальне є основним джерелом фінансування оборонної сфери.
ASTRA повідомляла про вибухи та пожежу в районі заводу ще о третій ночі.
Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив атаку безпілотників на об’єкти паливно-енергетичного комплексу та пожежу. Він стверджує, що атаку здійснили ЗСУ, і що постраждалих немає.
РосЗМІ поширили фейк про пілота гелікоптера, який розбився у Вашингтоні
Безпілотники атакували нафтопереробний завод “Лукойлу” у Волгограді
Спочатку інформації про атаку не було. Пізніше російські Tелеграм-канали почали повідомляти про вибухи в місті та ймовірну атаку безпілотників на промисловий об’єкт.
Згодом канал Baza підтвердив, що атаковано саме НПЗ “Лукойлу”. Після атаки в кількох районах Волгограда зникло світло. У місті працювала ППО, місцеві повідомляли про щонайменше 10 вибухів.
Офіційних повідомлень від влади поки що не було.
Російське міністерство оборони заявляло, що цієї ночі ППО РФ нібито збила 70 безпілотників, 27 з яких знищено над територією Ростовської області, 25 − над Волгоградською областю, 7 − над Астраханською, 5 − над Воронезькою, чотири − над Бєлгородською, два − над Курською областю.
За словами волгоградського губернатора Бочарова, під час падіння уламків виникли “локальні займання на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані”.
Генштаб підтвердив удар по російсьскому НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка”
В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.
У районі цього важливого для росіян заводу зафіксовані спалахи та вибухи.
У ніч проти п’ятниці, 31 січня, Волгоградська область Росії зазнала атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з дронів на території нафтопереробного заводу (НПЗ) виникла пожежа.
У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки стала розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.