У чотирьох областях 4 лютого знову запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК.

Екстрені відключення світла 4 лютого: що сталося?

“За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення”, − йдеться у повідомленні енергетиків.

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Екстрені відключення вводяться у разі загрози перевантаження енергосистеми та не передбачають чітких графіків.

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми після масованих ракетних атак з боку Росії.

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Згодом, за розпорядженням обленерго, на Сумщині та Кіровоградщині також запровадили аварійні відключення світла.

Укренерго пізніше повідомила, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.

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Відтепер в основному розподілі відключень використовуватимуть 30-хвилинний формат.

В областях України вводили аварійні відключення електроенергії

3 лютого в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях.

Графіки відключень запроваджували в таких областях:

  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Сумська;
  • Кіровоградська;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Дніпропетровська.

Згодом компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях. Обмеження електроенергії ввели через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Станом на 8:30 3 лютого споживання електроенергії зросло на 3,3% порівняно з попереднім робочим днем через зниження температури повітря.

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1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, однак пізніше компанія скасувала обмеження.

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