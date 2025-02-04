Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми після масованих ракетних атак з боку Росії.

Екстрені відключення вводяться у разі загрози перевантаження енергосистеми та не передбачають чітких графіків.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

“За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення”, − йдеться у повідомленні енергетиків.

У чотирьох областях 4 лютого знову запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК.

Згодом, за розпорядженням обленерго, на Сумщині та Кіровоградщині також запровадили аварійні відключення світла.

Укренерго пізніше повідомила, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.

В областях України вводили аварійні відключення електроенергії

3 лютого в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях.

Графіки відключень запроваджували в таких областях:

Полтавська;

Харківська;

Запорізька;

Сумська;

Кіровоградська;

Донецька;

Київська;

Черкаська;

Дніпропетровська.

Згодом компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях. Обмеження електроенергії ввели через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Станом на 8:30 3 лютого споживання електроенергії зросло на 3,3% порівняно з попереднім робочим днем через зниження температури повітря.

Advertisement

1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, однак пізніше компанія скасувала обмеження.