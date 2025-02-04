У чотирьох областях 4 лютого знову запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК.
Екстрені відключення світла 4 лютого: що сталося?
“За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення”, − йдеться у повідомленні енергетиків.
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Екстрені відключення вводяться у разі загрози перевантаження енергосистеми та не передбачають чітких графіків.
Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми після масованих ракетних атак з боку Росії.
Згодом, за розпорядженням обленерго, на Сумщині та Кіровоградщині також запровадили аварійні відключення світла.
Укренерго пізніше повідомила, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.
З 16 грудня Київ переходить на нові графіки відключень − ДТЕК
В областях України вводили аварійні відключення електроенергії
3 лютого в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях.
Графіки відключень запроваджували в таких областях:
- Полтавська;
- Харківська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Кіровоградська;
- Донецька;
- Київська;
- Черкаська;
- Дніпропетровська.
Згодом компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях. Обмеження електроенергії ввели через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Станом на 8:30 3 лютого споживання електроенергії зросло на 3,3% порівняно з попереднім робочим днем через зниження температури повітря.
1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, однак пізніше компанія скасувала обмеження.