Постачання американської зброї Україні було ненадовго призупинено, але відновилося на вихідних, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

Чому США призупинили допомогу Україні?

За даними агенції, постачання відновилося після того, як адміністрація нового президента США Дональда Трампа відмовилася від свого початкового рішення призупинити всю військову допомогу Україні.

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Рішення про відновлення постачання зброї було ухвалено на тлі дискусій в адміністрації Трампа про майбутню політику США щодо України.

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“В адміністрації президента Трампа є фракції, які розходяться в думках щодо того, наскільки США повинні продовжувати підтримувати Україну зброєю з власних запасів”, − зазначає Reuters.

В останні місяці президентства Джо Байдена США виділили Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів.

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Трамп заявив, що його адміністрація готує зустрічі з Україною та Росією

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує “зустрічі й переговори” з Україною, Росією та “різними сторонами”.

Американський лідер наголосив, що вважає ці обговорення результативними.

У п’ятницю президент США заявляв, що члени його адміністрації “вже розмовляють” з російськими чиновниками про припинення війни в Україні, вперше підтвердивши факт таких перемовин з моменту його вступу на посаду 20 січня.

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Він не повідомив, хто саме з представників його адміністрації брав участь у дискусіях, які Трамп назвав “дуже серйозними”.

Під час нещодавньої пресконференції в Білому домі новий президент США натякав на можливу телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним.