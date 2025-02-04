Президент США Дональд Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Агентства США з міжнародного розвитку(USAID), повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Трамп призначив Марко Рубіо тимчасовим главою USAID

Це рішення пояснюється посиленням контролю над діяльністю агентства та перегляд його фінансування. Адміністрація чинного президента Штатів вважає, що USAID відхилилося від первісної місії та виділяє кошти на ініціативи, які не відповідають головним національним інтересам держави.

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“USAID уже давно відійшло від відповідального просування американських інтересів за кордоном, і зараз очевидно, що значна частина його фінансування витрачається не за пріоритетами США”, − пояснюється в повідомленні.

Рубіо повідомив Конгрес про початок перегляду діяльності агентства, зокрема у сфері зовнішньої допомоги. За даними Держдепу, під час оцінки роботи USAID пріоритетом залишиться захист інтересів американського народу.

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Маск звинуватив USAID у фінансуванні дослідження біологічної зброї

Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

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Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Раніше адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик. Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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