За 4 лютого зафіксували 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ворог атакував неподалік Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку РФ протягом дня 6 разів намагалась просунутися до позицій ЗСУ неподалік Загризового, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог двічі марно атакував в районах Ямполівки та Діброви.

На Краматорському напрямку Сии оборони відбили шість атак противника в районах Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

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На Торецькому напрямку ворог провів 10 наступальних дій на позиції українських військ в районах Торецька та Щербинівки.

Від початку доби ворог 32 рази намагався прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Наші підрозділи відбили 28 атак, чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили дві атаки російської армії в районі Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

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На Курському напрямку українці витримали 11 ворожих атак.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2024 року становлять близько 844 тис. 070 осіб, зокрема 1140 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9947 (+9) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12), артилерійських систем – 22707 (+52), РСЗВ – 1269

засобів ППО ‒ 1053, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 360781 (+157), спеціальної техніки ‒ 3735 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Трибунал для Росії: у ЄС повідомили про прогрес

Учасники 13-го засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України повідомили про значний прогрес у цьому питанні, пише Інтерфакс-Україна.

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“Сьогодні ми зробили подальші кроки до створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України”, − заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас.

Вона наголосила, що цей трибунал надсилає чіткий сигнал: “ніхто з російського керівництва не є недоторканним”.

За словами Каллас, процес створення трибуналу підтримують 37 держав та ключові міжнародні організації.

Єврокомісар з питань демократії та правосуддя Майкл Макграт зазначив, що після початку роботи трибуналу Україна зможе передати йому результати внутрішніх розслідувань та докази воєнних злочинів.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив впевненість, що робота над статутом трибуналу буде завершена найближчим часом.

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Росія вночі атакувала Україну дронами та балістикою

У вечір 4 лютого та вночі проти 5 лютого Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники “Shahed” та балістичні ракети. Повітряну тривогу було оголошено в низці областей.

У Києві двічі лунала повітряна тривога. За даними мера Віталія Кличка, працювала ППО. Також повідомлялося про вибухи в місті.

У Харкові російські дрони вдарили по адміністративній будівлі в Салтівському районі та по об’єкту в Основ’янському районі. На місцях влучань виникли пожежі.

Вранці 5 лютого внаслідок атаки дрона в Херсоні поранення дістали двоє людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони були зафіксовані в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях. У Сумах було чути вибух.

Повітряну тривогу в Києві було скасовано о 04:00 та 06:06, в інших регіонах - о 07:14.