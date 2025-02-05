У ніч на 5 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Shahed”. Внаслідок атаки сталися пожежі та руйнування у двох районах міста, повідомили поліція Харківської області та мер міста Ігор Терехов.

Атака дронів на Харків: пожежі та руйнування

Перші вибухи пролунали близько 02:30. Мер міста підтвердив влучання одного з дронів у центральну частину Харкова.

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У Салтівському районі ворожий дрон влучив у адміністративну будівлю, спричинивши пожежу. Пошкоджено вікна у багатоповерхівці навпроти та АЗС. А в Основ’янському районі зафіксовано друге влучання, також виникла пожежа.

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Внаслідок атак одна людина постраждала − гостра реакція на стрес.

На місцях подій працюють екстрені служби.

Росія вдарила по Ізюму балістикою: 5 загиблих, 55 поранених

У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55. Особи трьох загиблих поки не ідентифікували.

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Крім 14-річної тяжкопораненої дівчинки, серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан − середньої тяжкості.

Зранку 3 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона.

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Під обстріл потрапив Дніпровський район. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік.