Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому.

“Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об’єми наших корисних копалин.

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Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами”, - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує на французькі винищувачі.

“Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній”, - зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що “туди зайдуть” інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

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Трамп пропонує допомагати Україні в обмін на її рідкоземельні копалини

3 лютого президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

«Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, – сказав Трамп. – У них є великі поклади рідкоземельних металів. Я хочу їх отримати, і вони готові на це піти».

Минулими вихідними відновилися поставки американської зброї в Україну після майже місячної перерви, і неясно, чи визнає адміністрація Трампа офіційно цю паузу.

4 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичними наміри США ув’язати подальшу фінансову підтримку України у війні з Росією з отриманням прав на доступ до її корисних копалин.

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Інтерфакс-Україна
Інтерфакс-Україна
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