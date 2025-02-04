Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому.

“Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об’єми наших корисних копалин.

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Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами”, - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Більше по темі Зеленський доручив прискорити модернізацію української військової авіації Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує на французькі винищувачі.

“Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній”, - зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що “туди зайдуть” інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

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Трамп пропонує допомагати Україні в обмін на її рідкоземельні копалини

3 лютого президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

«Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, – сказав Трамп. – У них є великі поклади рідкоземельних металів. Я хочу їх отримати, і вони готові на це піти».

Минулими вихідними відновилися поставки американської зброї в Україну після майже місячної перерви, і неясно, чи визнає адміністрація Трампа офіційно цю паузу.

4 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичними наміри США ув’язати подальшу фінансову підтримку України у війні з Росією з отриманням прав на доступ до її корисних копалин.