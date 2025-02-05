Уряд України виділив 15 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало або було зруйновано через російську агресію.

Перші 4,3 млрд грн за програмою єВідновлення вже доступні для компенсації, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Компенсації за зруйноване житло для ВПО: як отримати допомогу

За словами прем’єр-міністра Шмигаля, 4,3 мільярда гривень вже перераховано на рахунок Міністерства розвитку, яке разом з Міністерством соціальної політики розробило спеціальну програму фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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Ці кошти будуть використані для оплати житлових сертифікатів.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що відсьогодні внутрішньо переміщені особи, які втратили житло через війну, можуть отримати кошти на придбання нової домівки.

За його словами, право на участь у цій програмі мають українці зі статусом ВПО, які втратили єдине житло.

Програма розповсюджується на житло, яке було зруйновано на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій.

Кулеба наголосив, що важливою умовою є наявність дійсної довідки ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; центри надання адміністративних послуг; мобільний застосунок або портал «Дія».

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За словами Олексія Кулеби, ті, хто вже отримав житловий сертифікат за програмою єВідновлення та подав заявку на бронювання коштів, автоматично мають право на компенсацію за новим напрямом.

Від них не вимагається жодних додаткових дій. Єдина умова – відповідність зазначеним критеріям.

У такому випадку людина отримає сповіщення про успішне бронювання та матиме 30 днів на придбання нового житла.

Кулеба також зазначив, що у разі, якщо людина ще не подала заявку на бронювання, вона може зробити це через портал “Дія” або звернувшись до ЦНАП.

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«Протягом 5 робочих днів ви отримаєте підтвердження наявності коштів по сертифікату (обробка новостворених сертифікатів може зайняти більше часу)», – додав віцепрем’єр.

Житло для ВПО та компенсації: РБРЄ надала Україні 150 млн євро

3 лютого Рада Банку розвитку Ради Європи (РБРЄ) виділила Україні додаткові кошти в розмірі 150 мільйонів євро на реалізацію двох житлових проєктів.

Зокрема, 50 мільйонів євро підуть на новий проєкт, метою якого є забезпечення ВПО власним житлом.

Також 100 мільйонів євро було виділено на розширення проєкту “HOME: Компенсація за знищене житло”.

Цей проєкт передбачає надання компенсацій у вигляді житлових сертифікатів для учасників бойових дій, інвалідів та багатодітних сімей, чиє житло було знищено внаслідок російської агресії.