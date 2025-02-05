Десантно-штурмові війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 російського військовослужбовця під час боїв у Курській області, повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

21 російський військовий здався в полон ЗСУ − подробиці

“Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки”, − йдеться в повідомленні ДШВ.

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Військові також зазначили, що полоненим була надана вчасно медична допомога.

“Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ − не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон”, − наголосили українські десантники.