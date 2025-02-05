Десантно-штурмові війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 російського військовослужбовця під час боїв у Курській області, повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
21 російський військовий здався в полон ЗСУ − подробиці
“Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки”, − йдеться в повідомленні ДШВ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Військові також зазначили, що полоненим була надана вчасно медична допомога.
“Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ − не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон”, − наголосили українські десантники.
Десантники взяли в полон 6 окупантів
18 січня українські єгері-десантники взяли у полон 6 російських військових на Вовчанському напрямку.
Сталося це під час штурмових дій.
Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та російський “Бук” в Запорізькій області
Десантно-штурмові війська повідомляли про взяття в полон 27 російських військових у Курській області Росії. У ЗСУ розповіли, що солдати РФ добровільно склали зброю, опинившись у скрутній бойовій ситуації.
На початку січня двоє українських десантників взяли у полон 14 росіян. Зробили це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.