Рада Банку розвитку Ради Європи (РБРЄ) виділила Україні додаткові кошти в розмірі 150 мільйонів євро на реалізацію двох житлових проєктів.

Фінансування буде спрямовано на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та компенсацію за втрачене житло, ідеться на сайті міністерства фінансів України.

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Житло для ВПО та компенсації: РБРЄ надала Україні 150 млн євро

Зокрема, 50 мільйонів євро підуть на новий проєкт, метою якого є забезпечення ВПО власним житлом.

Завдяки пільговому кредитуванню, близько 1460 українських сімей зможуть придбати житло на вигідних умовах у 2025 році.

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ВПО зможуть отримати кредит через програму Держмолодьжитло під 3% річних на термін до 30 років, сплативши мінімальний внесок у розмірі 6% від вартості обраного житла.

Крім того, 100 мільйонів євро було виділено на розширення проєкту “HOME: Компенсація за знищене житло”.

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Цей проєкт передбачає надання компенсацій у вигляді житлових сертифікатів для учасників бойових дій, інвалідів та багатодітних сімей, чиє житло було знищено внаслідок російської агресії.

Завдяки додатковому фінансуванню, понад 2000 сімей (близько 5700 осіб) зможуть отримати компенсації та придбати нове житло. Проєкт охоплює всю територію України.

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Що таке проєкт HOME: Компенсація за знищене житло

У банку розвитку заявляли, що у 2025 році збільшать фінансування в межах проєкту “HOME: Компенсація за знищене житло”.



Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене росіянами житло в межах реалізації проєкту “HOME. Компенсація за знищене житло”.

Ці кошти стали першим траншем із передбачених двох, що мають бути виділені до кінця 2024 року. Їх спрямували на фінансування житлових сертифікатів, тому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок збройної російської агресії домівки.