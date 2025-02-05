Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, на яку посилаються в прес-релізі ООН у понеділок, 3 лютого, задокументувала з кінця серпня 24 окремі випадки, в яких російські війська стратили 79 українських військовополонених, що є воєнними злочинами.

Доповідь ООН ґрунтується на відео- та фотодоказах, отриманих як із українських, так і з російських джерел, перевірених і підтверджених за допомогою гео- і хронолокації, а також на свідченнях очевидців. У доповіді зазначено, що ці випадки сталися в районах, де російські війська проводили наступальні операції.

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Голова місії Даніель Белл сказала: «Ці інциденти сталися не у вакуумі. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження і навіть страти полонених українських військовослужбовців. Багато українських солдатів, які здалися або потрапили в полон, були розстріляні на місці. Вбивства беззбройних і поранених українських солдатів засвідчують і очевидці».

Кримська правозахисна група, яка займається моніторингом і документуванням порушень прав людини і воєнних злочинів, нарахувала більше десятка публічних закликів вищих російських політичних і військових діячів і журналістів на кшталт «ніякої пощади тим, хто воює за Україну».

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Серед них – російський генерал Конашенков, заяву якого транслювала більшість російських державних телеканалів у березні 2022 року. Іншим прикладом є лідер Чечні Рамзан Кадиров: 29 жовтня минулого року в ефірі державного телеканалу «Вайнах» він сказав, що наказав своїм військам на лінії фронту не брати українців у полон.

Як зазначається у доповіді ООН, кілька прокремлівських військових блогерів також схвалювали і продовжують схвалювати такі дії або закликати до них.

Автори доповіді підкреслюють, що в міжнародному гуманітарному праві така «безпощадність» кваліфікується як воєнний злочин.

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«Усі випадки страти полонених українських військовослужбовців і всі публічні заяви, що закликають до таких дій або потурають їм, мають бути розслідувані», – заявила Белл.

Вона закликала військове командування віддавати чіткі й недвозначні накази щодо забезпечення гуманного поводження з усіма взятими в полон, тими, хто здався в полон, і пораненими.

Моніторингова місія підтвердила, що жорстоке поводження та вбивства військовополонених, які є воєнними злочинами, тривають від початку першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

Однак більшість коментаторів, відзначаючи ретельність розслідувань ООН, вважають, що Росія та її керівництво навряд чи будуть притягнуті до відповідальності, поки триває війна.