Вийшов перший трейлер екранізації мюзиклу “Ти [Романтика]” про українських діячів культури, які постраждали від радянського режиму.

Прем’єра кінострічки відбудеться 10 квітня 2025 року, повідомила Kyiv Post пресслужба проєкту “МУР”.

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Мюзикл “Ти [Романтика]” екранізують - відома дата виходу

Екранізація мюзиклу “Ти [Романтика]” - це унікальна можливість поринути в атмосферу доби Розстріляного Відродження на великому екрані.

Шанувальники театральної постановки зможуть побачити знайому історію в новому форматі, а ті, хто не бачив виставу на сцені, зможуть відкрити для себе легендарний проєкт, який тепер доступний лише в кінотеатрах.

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Команда “МУР”, створюючи кіноверсію мюзиклу, прагне започаткувати тенденцію збереження театральних вистав у цифровому форматі, щоб зафіксувати та зробити доступною для майбутніх поколінь нематеріальну культурну спадщину.

«Мюзикл змітає пил часу з імен Хвильового, Курбаса, Сосюри, Семенка… Вперше на музику поставили історію зради поета Павла Тичини, службу у Третій Штурмовій Володимира Сосюри, розстріл кожного другого з українських письменників у будинку “Слово”, самогубство Миколи Хвильового», — розповідає команда авторів.

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Фільм показує театральну виставу, але з кінематографічним підходом: операторська робота з фокусом на деталях, зміна ракурсів та використання крупних планів підсилюють емоційність акторської гри.

Монтаж додає динаміки, зберігаючи при цьому атмосферу та автентичність театрального дійства.

«Це не вистава про трагедію Розстріляного відродження, бо скільки вже можна сумувати. Це не вистава з ключовою ідеєю, що “треба любити Україну, і тоді все буде добре”. Ні. Цього недостатньо. Це вікно у минуле, коли ти приходиш і розчиняєшся в харківському будинку “Слово”, в тій епосі, в діалогах Сосюри, Хвильового. Ось що таке романтика — це можливість подорожувати у часі», - розповів режисер мюзиклу Олександр Хоменко.

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Трейлер “Ти [Романтика]” - відео