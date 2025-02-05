Гренландія оголосила про проведення загальних виборів 11 березня на тлі посиленого інтересу до арктичного регіону з боку президента США Дональда Трампа, повідомляє The Guardian.

Вибори в Гренландії 2025 - що відомо

Головними темами майбутньої виборчої кампанії стануть питання незалежності Гренландії, економічного розвитку острова, а також взаємин із Данією та Сполученими Штатами.

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«Ми переживаємо серйозні часи. Час, який ми ніколи не переживали в нашій країні. Це не час для внутрішнього поділу», - наголосив прем’єр-міністр Муте Егеде.

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Дострокові парламентські вибори заплановані на 11 березня, що майже на місяць раніше законодавчо встановленого крайнього терміну — 6 квітня.

Ініціативу щодо цієї дати висунув прем’єр Егеде, а парламент Гренландії одноголосно підтримав її під час сесії.

За інформацією Bloomberg, перед призначенням дати виборів, парламент ухвалив новий закон, що забороняє іноземне фінансування політичних кампаній з метою запобігання зовнішньому втручанню у виборчий процес.

Цей закон спрямований на «захист політичної цілісності Гренландії», особливо з огляду на те, що «одна із союзницьких наддержав проявила інтерес до встановлення контролю над територією Гренландії»

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Відповідно до нещодавнього опитування, більшість мешканців Гренландії підтримали б незалежність, якби референдум відбувся сьогодні, тоді як близько 28% респондентів висловилися б проти.

Чи відбудеться приєднання Гренландії до США?

Бажання Трампа придбати Гренландію наразі є предметом неофіційних переговорів у НАТО. Альянс хоче зменшити напругу, яка виникла навколо питання приналежності острова Гренландія.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії.

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

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Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання, а10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

Новий президент Сполучених Штатів Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.