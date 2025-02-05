Гренландія оголосила про проведення загальних виборів 11 березня на тлі посиленого інтересу до арктичного регіону з боку президента США Дональда Трампа, повідомляє The Guardian.

Вибори в Гренландії 2025 - що відомо

Головними темами майбутньої виборчої кампанії стануть питання незалежності Гренландії, економічного розвитку острова, а також взаємин із Данією та Сполученими Штатами.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ми переживаємо серйозні часи. Час, який ми ніколи не переживали в нашій країні. Це не час для внутрішнього поділу», - наголосив прем’єр-міністр Муте Егеде.

Advertisement

Дострокові парламентські вибори заплановані на 11 березня, що майже на місяць раніше законодавчо встановленого крайнього терміну — 6 квітня.

Ініціативу щодо цієї дати висунув прем’єр Егеде, а парламент Гренландії одноголосно підтримав її під час сесії.

Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ
Більше по темі

Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ

На рахунки України кошти надійдуть вже у березні.

За інформацією Bloomberg, перед призначенням дати виборів, парламент ухвалив новий закон, що забороняє іноземне фінансування політичних кампаній з метою запобігання зовнішньому втручанню у виборчий процес.

Цей закон спрямований на «захист політичної цілісності Гренландії», особливо з огляду на те, що «одна із союзницьких наддержав проявила інтерес до встановлення контролю над територією Гренландії»

Advertisement

Відповідно до нещодавнього опитування, більшість мешканців Гренландії підтримали б незалежність, якби референдум відбувся сьогодні, тоді як близько 28% респондентів висловилися б проти.

Чи відбудеться приєднання Гренландії до США?

Бажання Трампа придбати Гренландію наразі є предметом неофіційних переговорів у НАТО. Альянс хоче зменшити напругу, яка виникла навколо питання приналежності острова Гренландія.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії.

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

Advertisement

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання, а10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

Новий президент Сполучених Штатів Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn США
Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази США
Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази
Київ Пост
14г тому
Трамп знову вивів США з Ради ООН із прав людини США
Трамп знову вивів США з Ради ООН із прав людини
Київ Пост
17г тому
Зеленський розповів про готовність до переговорів із Путіним і не тільки про це Путін
Зеленський розповів про готовність до переговорів із Путіним і не тільки про це
Тимур Дубовик
18г тому
Зеленський заявив, що Україна відкрита до іноземних інвестицій у сферу корисних копалин США
Зеленський заявив, що Україна відкрита до іноземних інвестицій у сферу корисних копалин
Інтерфакс-Україна
1д тому
Читати далі
Майже 70% поляків та 44% чехів хочуть перемоги України у війні - опитування Росія
Майже 70% поляків та 44% чехів хочуть перемоги України у війні - опитування
Київ Пост
7г тому
Україна заявила про готовність своїх газосховищ для зберігання LNG-газу зі США США
Україна заявила про готовність своїх газосховищ для зберігання LNG-газу зі США
Київ Пост
9г тому
Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ Європа
Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ
Київ Пост
11г тому
Кремлівські фейкомети вітають замороження допомоги Україні від США Росія
Кремлівські фейкомети вітають замороження допомоги Україні від США
Київ Пост
13г тому
Спонсорований контент
" Попередній “Ти [Романтика]” повертається: мюзикл про Розстріляне Відродження покажуть у кінотеатрах
Далі » Туреччина чекає на конкретні мирні ініціативи про війну в Україні до червня